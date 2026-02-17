Breaking news infrastrutture - Fondi per porti Marche: Latini (Lega) plaude a 1,6 milioni per manutenzione e sviluppo coste

Nelle Marche, un intervento strategico sta dando nuova linfa al settore marittimo. Con l'allocazione di 1,6 milioni di euro da parte della Regione, guidata dal centrodestra, si aprono prospettive concrete per il potenziamento di porti e approdi lungo le coste. Si tratta di risorse destinate a opere essenziali come la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti, l'adeguamento delle strutture e la realizzazione di nuove banchine e pontili.

Questi fondi non sono solo numeri su un bilancio: rappresentano una risposta diretta alle esigenze degli operatori professionali e turistici che da tempo attendono interventi mirati. Il dragaggio dei fondali e la riqualificazione delle aree demaniali marittime permetteranno di rendere più efficienti e sicure le infrastrutture portuali, favorendo un maggiore flusso di attività economiche. Immaginate approdi più moderni e accessibili, capaci di attrarre imbarcazioni da diporto, pescherecci e navi da crociera, con un impatto positivo sull'intero indotto locale.

Giorgia Latini, deputata della Lega e segretaria del partito nelle Marche, ha espresso grande soddisfazione per questa decisione. "È un segnale importante dell'attenzione del centrodestra allo sviluppo del nostro territorio", ha dichiarato, sottolineando come tali investimenti creino occupazione e sostengano le imprese che generano ricchezza nella regione. Latini, figura di spicco nel panorama politico marchigiano, vede in questi stanziamenti un impegno tangibile per la crescita sostenibile delle coste, da Pesaro a San Benedetto del Tronto.

L'intervento arriva in un momento chiave per le Marche, regione con un litorale tra i più belli d'Italia ma spesso penalizzato da infrastrutture datate. La manutenzione dei porti non solo migliorerà la sicurezza della navigazione, ma rafforzerà il turismo nautico, un settore in espansione post-pandemia. Operatori economici locali, dalle cooperative di pescatori ai noleggi di barche, potranno beneficiare di spazi più funzionali, con ricadute positive su posti di lavoro stagionali e permanenti.

Il centrodestra regionale dimostra così coerenza con il programma elettorale, puntando su infrastrutture come motore di sviluppo. Progetti simili potrebbero estendersi ad altri ambiti, come la valorizzazione di approdi minori nelle zone interne collegate al mare, per un turismo integrato. Per le Marche, questo stanziamento è solo l'inizio di un percorso verso porti all'avanguardia, pronti a competere a livello nazionale e internazionale.