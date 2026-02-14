Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 18:17
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Uiltrasporti Sicilia: Bonaventura riconfermato segretario per trasporti efficienti Sud Est
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Uiltrasporti Sicilia: Bonaventura riconfermato segretario per trasporti efficienti Sud Est

Salvo Bonaventura confermato segretario Uiltrasporti Catania-Siracusa-Ragusa-Gela, lancia la sfida per infrastrutture moderne. Focus su mobilità persone e merci come motore sviluppo economico sociale nel Sud Est siciliano. Eletta la segreteria con Albini, Bonvegna, Galasso, Mantegna e Nicolosi per sistema sostenibile e lavoro stabile.

(Prima Pagina News)
Sabato 14 Febbraio 2026
Catania - 14 feb 2026 (Prima Pagina News)

Salvo Bonaventura confermato segretario Uiltrasporti Catania-Siracusa-Ragusa-Gela, lancia la sfida per infrastrutture moderne. Focus su mobilità persone e merci come motore sviluppo economico sociale nel Sud Est siciliano. Eletta la segreteria con Albini, Bonvegna, Galasso, Mantegna e Nicolosi per sistema sostenibile e lavoro stabile.

Uiltrasporti rafforza la sua leadership nel Sud Est siciliano con la riconferma di Salvo Bonaventura a segretario generale della struttura territoriale Catania-Siracusa-Ragusa-Gela. Il congresso territoriale ha delineato una visione chiara: infrastrutture, mobilità, ambiente e trasporti come pilastri per lo sviluppo economico e sociale della macroarea.

Bonaventura ha lanciato una sfida diretta alla politica regionale e nazionale, chiedendo di collocare i trasporti al centro del confronto istituzionale. "Serve un sistema efficiente, moderno e sostenibile che garantisca lavoro stabile, diritti e crescita diffusa", ha dichiarato, sottolineando il ruolo strategico della mobilità per persone e merci in un territorio chiave come il Sud Est siciliano.

La nuova segreteria territoriale si compone di figure di spicco: Paolo Albini, Michele Bonvegna, Giuseppe Galasso, Giuseppe Andrea Mantegna e Valentina Nicolosi. Al congresso hanno presieduto le segretarie UilT Sicilia Katia Di Cristina e Uil Catania Enza Meli, con la presenza del segretario Uila Sicilia Nino Marino, a testimonianza della solida rete sindacale.

Questa riconferma arriva in un contesto di grandi sfide per la Sicilia orientale, dove porti, autostrade, ferrovie e servizi pubblici necessitano di investimenti mirati. Uiltrasporti si impegna a promuovere dialogo con imprese e istituzioni per una logistica competitiva che generi occupazione qualificata e tuteli i lavoratori.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#BonaventuraSegretario
#MobilitàSiciliana
#TrasportiSudEst
#UiltrasportiSicilia
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it