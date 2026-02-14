Breaking news infrastrutture - Uiltrasporti Sicilia: Bonaventura riconfermato segretario per trasporti efficienti Sud Est

Uiltrasporti rafforza la sua leadership nel Sud Est siciliano con la riconferma di Salvo Bonaventura a segretario generale della struttura territoriale Catania-Siracusa-Ragusa-Gela. Il congresso territoriale ha delineato una visione chiara: infrastrutture, mobilità, ambiente e trasporti come pilastri per lo sviluppo economico e sociale della macroarea.

Bonaventura ha lanciato una sfida diretta alla politica regionale e nazionale, chiedendo di collocare i trasporti al centro del confronto istituzionale. "Serve un sistema efficiente, moderno e sostenibile che garantisca lavoro stabile, diritti e crescita diffusa", ha dichiarato, sottolineando il ruolo strategico della mobilità per persone e merci in un territorio chiave come il Sud Est siciliano.

La nuova segreteria territoriale si compone di figure di spicco: Paolo Albini, Michele Bonvegna, Giuseppe Galasso, Giuseppe Andrea Mantegna e Valentina Nicolosi. Al congresso hanno presieduto le segretarie UilT Sicilia Katia Di Cristina e Uil Catania Enza Meli, con la presenza del segretario Uila Sicilia Nino Marino, a testimonianza della solida rete sindacale.

Questa riconferma arriva in un contesto di grandi sfide per la Sicilia orientale, dove porti, autostrade, ferrovie e servizi pubblici necessitano di investimenti mirati. Uiltrasporti si impegna a promuovere dialogo con imprese e istituzioni per una logistica competitiva che generi occupazione qualificata e tuteli i lavoratori.