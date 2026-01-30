Hai dimenticato la password? Clicca qui
Bankitalia: Signorini si dimette, Paolo Angelini è il nuovo Direttore Generale
Venerdì 30 Gennaio 2026
Gian Luca Trequattrini nominato Vice Direttore Generale.

Cambio della guardia anticipato ai vertici della Banca d'Italia. Il Direttore Generale Luigi Federico Signorini lascerà l'incarico il prossimo 31 marzo 2026 citando "motivi personali".

Una decisione che ha spinto il Consiglio Superiore, su proposta del Governatore Fabio Panetta, a definire immediatamente il nuovo assetto del Direttorio.

La successione è stata definita durante una seduta straordinaria del Consiglio Superiore, che ha ridisegnato i ruoli chiave dell'istituto: Paolo Angelini, già membro del Direttorio, succede a Signorini come nuovo Direttore Generale. Per effetto della carica, assumerà automaticamente anche la Presidenza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Gian Luca Trequattrini, attuale Funzionario Generale e Segretario del Direttorio, entra nel board ristretto come Vice Direttore Generale, per colmare il vuoto lasciato dalla promozione di Angelini. 

Nonostante la delibera interna, l'efficacia delle nomine segue un rigido iter istituzionale previsto dall'Art. 18 dello Statuto: la proposta, deliberata dal Consiglio Superiore su input del Governatore; la concertazione politica, promossa dal Premier d'intesa con il Ministro dell'Economia (MEF), sentito il CdM; la ratifica delle nomine con decreto del Presidente della Repubblica. 


