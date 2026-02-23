Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 19:52
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Istat: a gennaio inflazione in frenata, carovita scende all'1%
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Istat: a gennaio inflazione in frenata, carovita scende all'1%

Confermato il rallentamento dei prezzi, è il livello più basso da novembre 2024. I beni alimentari frenano più del previsto, mentre l'inflazione di fondo si attesta al +1,7%.

(Prima Pagina News)
Lunedì 23 Febbraio 2026
Roma - 23 feb 2026 (Prima Pagina News)

Confermato il rallentamento dei prezzi, è il livello più basso da novembre 2024. I beni alimentari frenano più del previsto, mentre l'inflazione di fondo si attesta al +1,7%.

L’economia italiana apre il 2026 con un segnale di distensione sul fronte dei prezzi al consumo.

Nel mese di gennaio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un incremento dello 0,4% su base mensile e un consolidamento del +1,0% su base annua.

Il dato, diffuso oggi dall'Istat, conferma integralmente le stime preliminari e segna una decelerazione rispetto al +1,2% registrato nel mese di dicembre.

Si tratta di un traguardo statistico significativo: il carovita di gennaio si posiziona infatti al livello più basso mai rilevato dal novembre del 2024, quando l'inflazione si era attestata al +1,3%.

Nonostante la frenata generale, alcune componenti continuano a esercitare una pressione rialzista sul paniere. A pesare sulla crescita dei prezzi sono stati principalmente gli Alimentari, con i prodotti non lavorati in aumento del +2,5% e quelli lavorati del +1,9%.

Seguono a ruota i Servizi relativi all'abitazione (+4,4%), i Tabacchi (+3,3%) e i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0%).

Tuttavia, la nota più positiva arriva dal cosiddetto "carrello della spesa": i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano un raffreddamento più marcato del previsto, attestandosi su una crescita annua del +1,9% (dato inferiore sia al +2,1% della stima preliminare, sia al +2,2% di dicembre).

L'inflazione di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si attesta invece al +1,7%.

Questo scenario delinea un quadro di stabilità monetaria che potrebbe allentare la pressione sulle famiglie, grazie a una dinamica dei prezzi che, pur rimanendo in territorio positivo, sembra aver perso la spinta aggressiva degli ultimi anni.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#CarrelloDellaSpesa
#economia
#inflazione
#Istat
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it