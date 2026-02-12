Hai dimenticato la password? Clicca qui
Addio a Maria Franca Fissolo Ferrero, pilastro discreto dell'Impero Ferrero
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Addio a Maria Franca Fissolo Ferrero, pilastro discreto dell'Impero Ferrero

Maria Franca Fissolo Ferrero, vedova di Michele Ferrero e presidente onoraria della holding Ferrero International, è mancata a 87 anni nella sua casa di Alba. Figura riservata ma essenziale nella storia del gruppo dolciario, lascia un'eredità di impegno familiare e filantropico nel cuore del Piemonte.

(Prima Pagina News)
Giovedì 12 Febbraio 2026
Roma - 12 feb 2026 (Prima Pagina News)

Maria Franca Fissolo Ferrero, vedova di Michele Ferrero e presidente onoraria della holding Ferrero International, è mancata a 87 anni nella sua casa di Alba. Figura riservata ma essenziale nella storia del gruppo dolciario, lascia un'eredità di impegno familiare e filantropico nel cuore del Piemonte.

Maria Franca Fissolo Ferrero si è spenta questa mattina, 12 febbraio 2026, intorno alle 5:30, nella sua residenza di località Altavilla, sulle colline di Alba, in Piemonte. Nata il 21 gennaio 1939 a Savigliano, aveva compiuto 87 anni da meno di un mese. La notizia, diffusa da fonti come Il Sole 24 Ore Radiocor, ha colpito la comunità albese e il mondo imprenditoriale italiano.

Sposata nel 1962 con Michele Ferrero, inventore della Nutella e fondatore del gruppo, entrò in azienda negli anni Sessanta come interprete, evolvendo in una presenza centrale nelle dinamiche familiari e manageriali. Presidente della Fondazione Ferrero e nominata di recente presidente onoraria a vita di Ferrero International, incarnò un profilo basso ma decisivo nella crescita del colosso dolciario mondiale, oggi guidato dal figlio Giovanni. Il suo contributo incluse iniziative come l'ospedale di Verduno, dedicato ai Ferrero.

Madre di Giovanni e del compianto Pietro (morto nel 2011), Maria Franca era nota come la "signora Ferrero" o "regina delle nocciole" per il legame con le Langhe. Nonostante anni a Bruxelles e Monaco, rimase ancorata ad Alba, sostenendo progetti sociali attraverso la Fondazione. Lascia nuore e cinque nipoti, in un patrimonio familiare stimato in miliardi.


