Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 16:49
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Mimit: 50 milioni per la formazione nelle Pmi del Sud
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Mimit: 50 milioni per la formazione nelle Pmi del Sud

Domande su Invitalia dal 21 aprile al 23 maggio 2026.

(Prima Pagina News)
Lunedì 16 Febbraio 2026
Roma - 16 feb 2026 (Prima Pagina News)

Domande su Invitalia dal 21 aprile al 23 maggio 2026.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) mette in campo un nuovo strumento da 50 milioni di euro per accelerare la doppia transizione, ecologica e digitale, nel Mezzogiorno.

Su impulso del ministro Adolfo Urso, il fondo punta a colmare il gap di competenze tecniche nel Sud Italia, finanziando a fondo perduto la formazione specialistica del personale nelle Piccole e Medie Imprese.

Il bando è rivolto esclusivamente alle PMI regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e operative nelle regioni "meno sviluppate" o "in transizione" del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le aziende richiedenti devono essere in pieno esercizio dei propri diritti (non in liquidazione o procedure concorsuali), avere almeno un bilancio approvato e depositato e dimostrare la regolarità con le recenti norme sull'assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali.

Il piano non finanzia formazione generica, ma progetti mirati a settori ad alto valore aggiunto. Tra questi spiccano: innovazione (aerospazio, difesa, biotecnologie e tecnologie pulite); sostenibilità (industria intelligente, energia e processi di transizione verde); digitalizzazione (Agenda digitale, smart communities e sistemi di mobilità intelligente); qualità della vita (salute, alimentazione, turismo e patrimonio culturale).

Una nota di rilievo riguarda la riserva del 40% dei fondi, espressamente dedicata alle filiere simbolo del Made in Italy: Automotive, Moda e Arredamento. L'agevolazione copre il 50% delle spese ammissibili.

I progetti possono avere una scala territoriale o sovraregionale, favorendo la creazione di network tra imprese di diverse regioni del Sud.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online tramite il portale di Invitalia dal 21 aprile al 23 maggio 2026.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Formazione Professionale
Mezzogiorno
Mimit
PMI
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it