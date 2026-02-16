Mimit: 50 milioni per la formazione nelle Pmi del Sud

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) mette in campo un nuovo strumento da 50 milioni di euro per accelerare la doppia transizione, ecologica e digitale, nel Mezzogiorno.

Su impulso del ministro Adolfo Urso, il fondo punta a colmare il gap di competenze tecniche nel Sud Italia, finanziando a fondo perduto la formazione specialistica del personale nelle Piccole e Medie Imprese.

Il bando è rivolto esclusivamente alle PMI regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e operative nelle regioni "meno sviluppate" o "in transizione" del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le aziende richiedenti devono essere in pieno esercizio dei propri diritti (non in liquidazione o procedure concorsuali), avere almeno un bilancio approvato e depositato e dimostrare la regolarità con le recenti norme sull'assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali.

Il piano non finanzia formazione generica, ma progetti mirati a settori ad alto valore aggiunto. Tra questi spiccano: innovazione (aerospazio, difesa, biotecnologie e tecnologie pulite); sostenibilità (industria intelligente, energia e processi di transizione verde); digitalizzazione (Agenda digitale, smart communities e sistemi di mobilità intelligente); qualità della vita (salute, alimentazione, turismo e patrimonio culturale).

Una nota di rilievo riguarda la riserva del 40% dei fondi, espressamente dedicata alle filiere simbolo del Made in Italy: Automotive, Moda e Arredamento. L'agevolazione copre il 50% delle spese ammissibili.

I progetti possono avere una scala territoriale o sovraregionale, favorendo la creazione di network tra imprese di diverse regioni del Sud.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online tramite il portale di Invitalia dal 21 aprile al 23 maggio 2026.