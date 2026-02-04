Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:54
Breaking News Infrastrutture - Aeroporti: Palermo ritorna Base Wizz Air con 10 Rotte e 80 Posti Lavoro
Breaking News Infrastrutture - Aeroporti: Palermo ritorna Base Wizz Air con 10 Rotte e 80 Posti Lavoro

Wizz Air potenzia Aeroporto Palermo Falcone Borsellino con due Airbus A321neo, quasi un milione posti 2026, boom oltre 200% capacità, voli low cost Milano, Bologna, Venezia, Torino, Tel Aviv, Sharm el-Sheikh.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 04 Febbraio 2026
Roma - 04 feb 2026 (Prima Pagina News)

Wizz Air potenzia Aeroporto Palermo Falcone Borsellino con due Airbus A321neo, quasi un milione posti 2026, boom oltre 200% capacità, voli low cost Milano, Bologna, Venezia, Torino, Tel Aviv, Sharm el-Sheikh.

Palermo rinasce come hub low cost grazie a Wizz Air, che annuncia la 39esima base mondiale proprio all'Aeroporto Falcone Borsellino. La compagnia ungherese, seconda in Italia con il 10,4% di quota mercato, basa due Airbus A321neo dal 1 agosto 2026, creando 80 posti diretti e 700 nell'indotto.

L'offerta domestica esplode con collegamenti ad alta frequenza. Milano Malpensa bigiornaliera (14 voli/settimana), Bologna (11), Venezia (10) e Torino giornaliera dal 4 maggio. Tariffe da 14,99 euro già in vendita su wizzair.com.

Dal 1 agosto Palermo-Tel Aviv (3 voli: lunedì, mercoledì, sabato) e dal 2 agosto Sharm el-Sheikh (4: martedì, giovedì, venerdì, domenica), con prezzi da 39,99 euro. Si aggiungono Varsavia, Bratislava, Belgrado e Sofia, per un network verso 7 Paesi.

Con un milione di posti in vendita nel 2026, crescita oltre 200%, Wizz Air traina turismo e occupazione in Sicilia. Annuncio in conferenza con Gesap (Ad Gianfranco Battisti nella foto), Sindaco Roberto Lagalla e Chief Commercial Officer Ian Malin.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

