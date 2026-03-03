Breaking news Infrastrutture - Porti, Bari, Adsmam: il presidente Mastro incontra le Associazioni Ucraine in Italia

Questa mattina, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a Bari, il presidente Francesco Mastro ha incontrato Oksana Rohova, vicepresidente del Congresso nazionale delle Associazioni Ucraina in Italia (Aui), unitamente al segretario dell’associazione.

Al vertice hanno partecipato in collegamento da remoto il presidente del porto di Odessa, il Console generale d’Ucraina a Napoli e la presidente nazionale delle Associazioni Ucraina in Italia, consolidando un dialogo volto alla pianificazione della fase post-conflittuale.

L’incontro ha sancito il legame storico e spirituale tra la Puglia e l’Ucraina, con l’Autorità Portuale che intende agire come ponte operativo per la modernizzazione delle infrastrutture colpite dalla guerra.

Il presidente Francesco Mastro ha dichiarato: "La Puglia è storicamente la Porta d’Oriente, un ponte naturale tra l’Europa occidentale e quella orientale. Con l’auspicio che la guerra finisca presto e che il popolo ucraino possa tornare a vivere in piena autodeterminazione dobbiamo iniziare sin da ora a costruire la fase della ricostruzione.

Tre sono le priorità su cui vogliamo muoverci subito: il gemellaggio tra l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale e il porto di Odessa, per rendere stabile e strutturata la collaborazione istituzionale; l’accoglienza nel nostro territorio dei bambini ucraini, come segnale concreto di vicinanza e sostegno umano prima ancora che economico; e il trasferimento del nostro know-how tecnico e gestionale, per contribuire al miglioramento e alla modernizzazione delle loro infrastrutture portuali.

Il porto di Odessa e i porti dell’Adriatico meridionale possono essere connessi e giocare un ruolo strategico. Noi vogliamo arrivare pronti e operativi".

Oksana Rohova ha evidenziato la centralità del porto di Odessa per l’import-export ucraino, confermando che la sinergia tecnica con i porti di Bari e dell’Adriatico Meridionale rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro economico del Paese.

L’Autorità ha ribadito che i porti, prima ancora che asset infrastrutturali, devono essere considerati luoghi di connessione umana e solidarietà.