Breaking news Infrastrutture: Leonardo fornirà gli M-346 all'Indonesia

Nel corso dell'Airshow, Leonardo, l'azienda aerospaziale italiana, ha annunciato la firma di una Lettera d’Intenti (Letter of Intent – LOI) con PT ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia finalizzato alla collaborazione per la fornitura e il supporto di aerei M-346 F Block 20 di Leonardo, per soddisfare i requisiti operativi della forza aerea indonesiana.

L’accordo fa seguito alla selezione dell’M-346 da parte del Ministero della Difesa indonesiano in risposta alle sue esigenze operative e di addestramento.

Il programma darà un contributo sostanziale al piano di modernizzazione della flotta dell'aeronautica indonesiana, beneficiando delle avanzate tecnologie e prestazioni dell’M-346 per sostituire modelli ormai condizionati da obsolescenza quali, tra gli altri, il velivolo Hawk.

La Lettera d’Intenti comprende inoltre la localizzazione di un’ampia gamma di servizi di supporto, manutenzione, revisione e capacità di addestramento, oltre allo sviluppo del capitale umano.

Le parti proseguiranno verso la successiva fase di negoziazione, volta al raggiungimento del contratto di fornitura, di prossima firma.

Il nuovo standard di configurazione del velivolo nella variante ‘light combat’, denominato M-346 F Block 20, sarà equipaggiato con cockpit con Large Area Display (LAD), radar a scansione elettronica attiva, data-link Link 16, sistemi di difesa dotati di contromisure elettroniche e nuovi sistemi d’arma.

L'aereo di Leonardo è in grado di offrire, al tempo stesso, un sistema d’addestramento al volo avanzato integrato e completo che comprende un sistema GBTS (Ground Based Training System), scenari ed elementi simulati combinati con voli reali secondo una logica Live, Virtual and Constructive (LVC) e una capacità light-combat per missioni aria-aria e aria-superficie abilitate da avanzati sistemi di missione, equipaggiamenti e sensori, e comprendente anche sonda per il rifornimento in volo. L’M-346 è il fulcro di un sistema d’addestramento al volo avanzato moderno ma allo stesso tempo collaudato e in continua evoluzione.

La sua è una storia di successo che, ad oggi, vanta oltre 150mila ore volate e quasi 160 esemplari venduti, permettendo a diverse Forze Aeree nel mondo – anche in Asia - di formare i piloti destinati a volare su caccia di ultima generazione ad alte prestazioni e prepararli alla transizione verso i ‘combat air system’ di prossima generazione.

Sono 20 i Paesi che già addestrano i propri piloti su M-346 – compresi quelli formati presso l’International Flight Training School in Italia - o che hanno scelto questo velivolo, nella versione Fighter, come caccia leggero multiruolo.

Grazie alle sue elevate prestazioni e doti di maneggevolezza, inoltre, l’M-346 è stato anche scelto dall’Aeronautica Militare come futuro aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”.