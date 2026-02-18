Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 09:05
WindRunner, il cargo gigante per l'eolico made in Italy con spinta USA
Breaking news infrastrutture - WindRunner, il cargo gigante per l'eolico made in Italy con spinta USA

Il Congresso USA illumina il progetto WindRunner di RadiaI Aeronautica, il più grande aereo cargo al mondo per trasportare pale eoliche oversize. Previsti 3 miliardi di investimenti nel Sud Italia, tra Campania e Puglia, con 400 posti di lavoro diretti. Giuseppe Giordo,  ex CEO di Alenia Aermacchi, spinge per fondi pubblici e privati: risposta attesa ad aprile per decollare.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 18 Febbraio 2026
Roma - 18 feb 2026 (Prima Pagina News)

Il Congresso USA illumina il progetto WindRunner di RadiaI Aeronautica, il più grande aereo cargo al mondo per trasportare pale eoliche oversize. Previsti 3 miliardi di investimenti nel Sud Italia, tra Campania e Puglia, con 400 posti di lavoro diretti. Giuseppe Giordo,  ex CEO di Alenia Aermacchi, spinge per fondi pubblici e privati: risposta attesa ad aprile per decollare.

Il progetto WindRunner rappresenta una svolta per le infrastrutture aerospaziali italiane e la transizione energetica. Questo aereo cargo, più grande del Boeing 747, è progettato per trasportare pale eoliche di oltre 100 metri, impossibili da muovere su strada, atterrando persino su piste non asfaltate. La multinazionale americana RadiaI Aeronautica punta sul Sud Italia per la produzione, sfruttando competenze locali senza conflitti di interesse.

Giuseppe Giordo, ex CEO di Alenia Aermacchi, emerge come protagonista indiscusso. In un'intervista riportata dal Sole 24 Ore a firma Vera Viola, spiega come il riconoscimento del Congresso USA possa fornire la spinta concreta per passare dalla fase progettuale all'attuazione. "Pensiamo che ci sia bisogno di fondi pubblici e privati, come a suo tempo per SpaceX", afferma Giordo, sottolineando la necessità di un fronte unico tra Regioni e Governo nazionale. I suoi incontri con governatori come Antonio Decaro (Puglia) e Roberto Pico (Campania), oltre al Ministero dell'Industria, stanno stabilizzando il piano.

La procedura americana si completerà ad aprile: se positiva, aprirà finanziamenti USA per accelerare lo sviluppo. Intanto, in Italia procedono i passi concreti: fusoliera e carrello in Campania, ali in Spagna, final assembly a Grottaglie (Puglia) con fornitori come Leonardo e Magnaghi.

  • 3 miliardi di euro totali, da fonti multiple.

  • 400 posti di lavoro diretti nella linea finale italiana.

  • Oltre 2.000 indiretti nelle aziende fornitrici tra Campania, Puglia e Calabria.

  • Contributo alla sicurezza nazionale e al trasporto eccezionale, inclusi settori difesa.

Il WindRunner, ideato dall'ingegnere Mari Lundstrom del MIT, nasce per l'eolico ma si adatta a cargo oversize e missioni critiche. Giordo non nasconde preoccupazioni sui tempi: primo volo atteso nel 2029, consegna 2030. Questo rilancio dell'articolo del Sole 24 Ore di Vera Viola evidenzia l'opportunità per l'Italia di guidare l'innovazione infrastrutturale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

