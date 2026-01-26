Hai dimenticato la password? Clicca qui
Milano-Cortina, Fontana: "Agenti Usa? Solo per la sicurezza di Vance e Rubio"
a soli € 3,00
Il presidente della Lombardia Attilio Fontana rassicura sulla presenza dell'Ice americana all'evento.

(Prima Pagina News)
Lunedì 26 Gennaio 2026
Milano - 26 gen 2026 (Prima Pagina News)

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana rassicura sulla presenza dell'Ice americana all'evento.

La presenza dell'Ice (U.S. Immigration and Customs Enforcement) durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non deve destare preoccupazione.

A chiarirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto a margine di un evento in Piazza Città di Lombardia per spegnere le polemiche sulla partecipazione di agenti americani alla gestione dell'ordine pubblico.

Secondo il governatore, l'impiego del personale federale statunitense sarà strettamente limitato alla scorta delle alte cariche governative: il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio.

"Saranno qui soltanto in misura difensiva per fare la guardia del corpo", ha spiegato Fontana, sottolineando che non ci sarà alcuna interferenza con la gestione della sicurezza ordinaria sul territorio italiano.

nterrogato sui recenti episodi di cronaca provenienti dagli Stati Uniti, Fontana ha marcato una netta distanza: "Quello è un altro discorso che non riguarda il nostro Paese né le problematiche che si possono verificare qui".

Il presidente si è detto fiducioso nella tenuta dell'ordine pubblico nazionale: "Sono convinto che non succederà niente. I rapporti tra le nazioni e tra le forze dell'ordine sono consolidati, avremo una garanzia in più".


