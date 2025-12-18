Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:35
Mps, Giorgetti: "Il Mef ha ottemperato agli impegni assunti nei confronti della Commissione europea"
Giovedì 18 Dicembre 2025
Roma - 18 dic 2025 (Prima Pagina News)

"In tale ottica le stesse dimissioni di 5 dei componenti del Cda tratti dalla lista ministero dell’Economia rappresentano un comportamento coerente con i suddetti obblighi di perdita del controllo".

Nell'uscita dal controllo del Monte dei Paschi di Siena, il ministero “ha ottemperato agli impegni assunti nei confronti della Commissione europea e in tale ottica le stesse dimissioni di 5 dei componenti del Cda tratti dalla lista ministero dell’Economia rappresentano un comportamento coerente con i suddetti obblighi di perdita del controllo”.

Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla Camera dei Deputati per l'informativa urgente su Mps.

Dopo la procedura, come ha specificato la Consob, ha aggiunto Giorgetti, “sono state acquistate, direttamente o per tramite di soggetti incaricati, le seguenti quote (approssimate al decimale): Delfin 3,5 per cento, Caltagirone 3,6 per cento, Anima 3 per cento e Monte dei Paschi di Siena il 5 per cento”.

“Secondo quanto comunicato dal Bookrunner, anche pubblicamente, nessun investitore che ha presentato offerte in seno alla procedura è stato escluso”, ha evidenziato il titolare del Mef.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

