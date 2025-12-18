Mps, Giorgetti: "Il Mef ha ottemperato agli impegni assunti nei confronti della Commissione europea"

Nell'uscita dal controllo del Monte dei Paschi di Siena, il ministero “ha ottemperato agli impegni assunti nei confronti della Commissione europea e in tale ottica le stesse dimissioni di 5 dei componenti del Cda tratti dalla lista ministero dell’Economia rappresentano un comportamento coerente con i suddetti obblighi di perdita del controllo”.

Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla Camera dei Deputati per l'informativa urgente su Mps.

Dopo la procedura, come ha specificato la Consob, ha aggiunto Giorgetti, “sono state acquistate, direttamente o per tramite di soggetti incaricati, le seguenti quote (approssimate al decimale): Delfin 3,5 per cento, Caltagirone 3,6 per cento, Anima 3 per cento e Monte dei Paschi di Siena il 5 per cento”.

“Secondo quanto comunicato dal Bookrunner, anche pubblicamente, nessun investitore che ha presentato offerte in seno alla procedura è stato escluso”, ha evidenziato il titolare del Mef.