Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 19:42
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Roma‑Viterbo, maxi investimento da 160 milioni: accordo Regione Lazio‑Rfi‑Astral per il nuovo segnalamento ERTMS
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Roma‑Viterbo, maxi investimento da 160 milioni: accordo Regione Lazio‑Rfi‑Astral per il nuovo segnalamento ERTMS

Firmata la convenzione tra Regione Lazio, Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Astral: 160 milioni di fondi FSC 2021‑2027 per ammodernare tecnologicamente la linea ferroviaria regionale Roma‑Viterbo con un nuovo sistema di segnalamento ERTMS, in linea con indicazioni del MIT e regolamenti ANSFISA. ​

(Prima Pagina News)
Mercoledì 07 Gennaio 2026
Roma - 07 gen 2026 (Prima Pagina News)

Firmata la convenzione tra Regione Lazio, Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Astral: 160 milioni di fondi FSC 2021‑2027 per ammodernare tecnologicamente la linea ferroviaria regionale Roma‑Viterbo con un nuovo sistema di segnalamento ERTMS, in linea con indicazioni del MIT e regolamenti ANSFISA. ​

Sulla RomaViterbo arriva un intervento che punta dritto al cuore del servizio: sicurezza e capacità di linea. Regione Lazio, Rfi e Astral hanno sottoscritto una convenzione che mette sul piatto 160 milioni di euro (FSC 20212027) per lammodernamento tecnologico della ferrovia regionale, una tratta strategica per pendolari e collegamenti tra area metropolitana e Tuscia. 

L’asse portante del progetto è l’installazione di un nuovo sistema di segnalamento ERTMS, tecnologia che consente standard più elevati per la gestione della marcia dei treni, con l’obiettivo dichiarato di aumentare i livelli di sicurezza e recuperare capacità. L’intervento nasce anche per recepire indirizzi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i regolamenti dell’Autorità competente in materia di sicurezza ferroviaria. 

Sul piano operativo, i lavori saranno eseguiti da Rfi in qualità di soggetto attuatore, mentre Astral garantirà cooperazione come gestore dell’infrastruttura, definendo così ruoli e responsabilità nella fase di realizzazione. La scelta di una governance chiara è un passaggio chiave per evitare rallentamenti e mettere a terra le risorse con tempi compatibili con le esigenze del territorio. 

Per una linea storicamente sotto pressione, l’aggiornamento dei sistemi di comando e controllo non è un dettaglio tecnico: significa intervenire su un’infrastruttura che regge flussi quotidiani e che, per migliorare affidabilità e regolarità, ha bisogno di tecnologia oltre che di cantieri. L’obiettivo finale è trasformare l’investimento in benefici misurabili per chi usa la RomaViterbo ogni giorno: più sicurezza, gestione più efficiente del traffico e margini di miglioramento del servizio.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Ferrovie
#infrastrutture ​
#mobilità
#regionelazio
#RomaViterbo
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it