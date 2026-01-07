Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 19:42
Roma, Cgil: "Trovati 5 fori di proiettile alla nostra sede di Primavalle"

Nota della Cgil Roma-Lazio e della Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo: "Abbiamo immediatamente chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e sporto denuncia".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 07 Gennaio 2026
Roma - 07 gen 2026 (Prima Pagina News)

Nota della Cgil Roma-Lazio e della Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo: "Abbiamo immediatamente chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e sporto denuncia".

"Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede".

E' quanto fanno sapere, in una nota, la Cgil di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo.

"Abbiamo immediatamente chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti - prosegue la nota -, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni".

"Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi", continua.

"Al di là della matrice del gesto - conclude la nota - , che sarà accertata nelle sedi opportune, la Cgil nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia. Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo venga fatta chiarezza al più presto".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
