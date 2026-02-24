Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 16:56
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Napoli, Scampia: blitz Carabinieri-Dda recide l'asse criminale tra il clan Vanella-Grassi e la 'ndrangheta
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Napoli, Scampia: blitz Carabinieri-Dda recide l'asse criminale tra il clan Vanella-Grassi e la 'ndrangheta

Scacco ai "Girati" e ai Nirta-Strangio, uniti nel nome di droga, armi e rapine sotto il segno del metodo mafioso.

(Prima Pagina News)
Martedì 24 Febbraio 2026
Napoli - 24 feb 2026 (Prima Pagina News)

Scacco ai "Girati" e ai Nirta-Strangio, uniti nel nome di droga, armi e rapine sotto il segno del metodo mafioso.

Dalle prime luci dell'alba, un massiccio dispositivo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sta portando a termine un’operazione di straordinaria rilevanza strategica nel cuore di Scampia, colpendo duramente i gangli vitali del clan camorristico Vanella-Grassi.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, colpisce un nutrito numero di soggetti ritenuti gravemente indiziati di reati che spaziano dall'associazione per delinquere di tipo mafioso alla rapina, fino alla detenzione di sostanze stupefacenti e al possesso di armi da fuoco.

Il dato più inquietante che emerge dai dettagli dell'inchiesta è la saldatura operativa tra i "Girati" della Vanella-Grassi e alcuni esponenti di spicco della 'ndrina Nirta-Strangio di San Luca, nel Reggino, segnando un pericoloso ponte criminale tra la camorra urbana e la criminalità organizzata calabrese per il controllo dei traffici illeciti.

Ogni accusa è pesantemente aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, delineando un quadro di controllo territoriale ferocissimo e una disponibilità di arsenali pronta all'uso.

Gli investigatori hanno ricostruito mesi di attività illecite, evidenziando come la Vanella-Grassi, storicamente protagonista delle faide di Scampia, avesse trovato nei Nirta-Strangio un partner privilegiato per l'approvvigionamento di droga e per la gestione di operazioni ad alto impatto criminale.

Il blitz, che ha visto l'impiego di elicotteri e unità cinofile, sta portando a perquisizioni a tappeto e sequestri preventivi, mirando a disarticolare non solo la manovalanza, ma anche i livelli decisionali che gestivano il business delle piazze di spaccio e il racket delle rapine, confermando come l'asse tra Napoli e la Calabria rappresenti oggi una delle sfide più critiche per la sicurezza nazionale e la tenuta democratica dei territori coinvolti.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Antimafia
#Camorra
#Ndrangheta
#Scampia
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it