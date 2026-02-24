Breaking news Infrastrutture - Abruzzo: piano da 17,7 milioni per il rilancio strategico di Passolanciano

Il futuro del sistema montano abruzzese passa per il rilancio infrastrutturale della stazione di Passolanciano-Maielletta, destinataria di un massiccio piano di investimenti volto a modernizzare l'offerta turistica regionale.

A fare chiarezza sulla situazione dell'area è intervenuto il sottosegretario con delega al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario, confermando lo stanziamento di complessivi 17,7 milioni di euro derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021–2027.

"Voglio precisare che è già in corso un articolato piano di rilancio dell'area, sostenuto dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021–2027, con investimenti complessivi pari a 17,7 milioni di euro.

L'iniziativa si inserisce in una strategia di continuità con la precedente programmazione avviata con il ciclo 14-20, confermando l'impegno dell'amministrazione regionale nel considerare Passolanciano-Maielletta una delle infrastrutture turistiche strategiche del sistema montano abruzzese.

L'obiettivo è realizzare una destinazione montana moderna e attrattiva, fruibile durante tutto l'anno, capace di integrare le diverse componenti del turismo invernale ed estivo, l'offerta outdoor, i servizi di accoglienza e la mobilità sostenibile", ha detto D'Amario.

L'operazione non rappresenta un intervento isolato, ma si pone in stretta continuità con la programmazione avviata nel ciclo precedente (14-20), ribadendo la centralità di Passolanciano all'interno della visione strategica dell'amministrazione regionale.