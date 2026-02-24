Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:01
Breaking news Infrastrutture Energetiche - Rivoluzione solare nei campi: il Masaf rilancia l'Agrisolare con altri 800 milioni
Potenziata la dote del Pnrr per l'autonomia energetica delle aziende agricole: dal 10 marzo via alle nuove domande per il bando.

(Prima Pagina News)
Martedì 24 Febbraio 2026
Roma - 24 feb 2026 (Prima Pagina News)

Potenziata la dote del Pnrr per l'autonomia energetica delle aziende agricole: dal 10 marzo via alle nuove domande per il bando.

Il Ministero dell’Agricoltura ha stanziato 800 milioni di euro in più per la competitività e la sostenibilità delle imprese del settore primario e della trasformazione di prodotti agricoli, sottolineando che, con la pubblicazione del nuovo "Bando Agrisolare", le imprese potranno ridurre la loro bolletta energetica senza sottrarre un metro quadro di suolo ad uso agricolo.

Le imprese interessate potranno presentare i nuovi progetti a partire dalle ore 12:00 del 10 marzo e fino alle ore 12:00 del 9 aprile 2026.

Come rimarcato dal Masaf in una nota, “Lo straordinario successo dell'iniziativa "Parco Agrisolare" ha indotto la Commissione europea a finanziare a più riprese la misura. Si è passati da una dotazione originaria di 1,5 miliardi di euro a 2,3 miliardi dopo la prima rimodulazione. Con quest'ultima, che prevede 800 milioni di euro aggiuntivi, la dotazione arriva a 3,15 miliardi di euro”.

Già oggi, con i 2,35 miliardi di euro iniziali, sono stati finanziati oltre 23.000 progetti e il target assegnato, in termini di potenza da fonti rinnovabili da installare, è stato quadruplicato passando da 375 MW a oltre 1.500 MW; per il settore agricolo ciò equivale ad un aumento della potenza installata del 47,7% rispetto a quella esistente, mentre con i progetti già realizzati la capacità solare installata aumenta la capacità del 26%.

Per alcune regioni, soprattutto quelle del Sud, l'aumento della capacità è ben più consistente: Campania +120%, Molise +112%, Puglia +76%.

Alla data odierna oltre 15.000 imprese hanno già completato l'investimento con una potenza installata di circa 1.000 MW e il nuovo avviso da circa 800 milioni si stima possa finanziare tra 4.000 e 6.000 nuove imprese.

Il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato che “la misura Parco Agrisolare dimostra il grande lavoro compiuto dal governo Meloni per rendere le imprese agricole più competitive e sostenibili. Con la dotazione originaria il Pnrr per l'agricoltura poteva contare su 3,6 miliardi di euro di risorse, oggi sono 8,9 miliardi di euro a disposizione dei nostri agricoltori e dei nostri trasformatori per diventare sempre più competitivi sui mercati e in grado di investire in qualità”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
