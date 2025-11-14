Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:41
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Sfratti e rincari per anziani in case di enti religiosi a Roma: il caso della signora Giovanna e le tensioni tra affittuari dell’Istituto Santissima Assunta
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Sfratti e rincari per anziani in case di enti religiosi a Roma: il caso della signora Giovanna e le tensioni tra affittuari dell’Istituto Santissima Assunta

Aumentano le segnalazioni di anziani residenti in immobili di enti religiosi a Roma, tra cui l’Arciconfraternita dei Santi Ambrogio e Carlo e l’Istituto Santissima Assunta detto di Tata Giovanni, vittime di sfratti e rincari nei canoni d’affitto.

(Prima Pagina News)
Venerdì 14 Novembre 2025
Roma - 14 nov 2025 (Prima Pagina News)

Aumentano le segnalazioni di anziani residenti in immobili di enti religiosi a Roma, tra cui l’Arciconfraternita dei Santi Ambrogio e Carlo e l’Istituto Santissima Assunta detto di Tata Giovanni, vittime di sfratti e rincari nei canoni d’affitto.

A Roma, negli ultimi mesi, si sono moltiplicate le denunce di anziani residenti in immobili di proprietà di enti religiosi che subiscono sfratti e aumenti dei canoni di affitto, mettendo a rischio la loro sicurezza abitativa. Tra questi, spicca il caso della signora Giovanna, 93 anni, che da oltre cinquant’anni vive in un appartamento di via Rasella, nel cuore del centro storico. Il figlio racconta come l’Arciconfraternita dei Santi Ambrogio e Carlo, proprietaria dello stabile, le abbia notificato lo sfratto per trasformare l’immobile in appartamenti per affitti brevi e bed & breakfast, nonostante la regolare corresponsione del canone.

 

Situazioni analoghe emergono anche dall’Istituto Santissima Assunta detto di Tata Giovanni, ente storico romano con decennale tradizione di assistenza, che gestisce numerose porzioni immobiliari in città. Conduttori anziani lamentano consistenti aumenti dei canoni di affitto e l’assenza di servizi essenziali quali il riscaldamento, nonostante le promesse di installazione. Questi cambiamenti suscitano preoccupazione per la coerenza con i valori sociali di tali istituti, considerata la missione assistenziale alla base della loro natura di Opera Pia e Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

 

La Regione Lazio, autorità di vigilanza, è chiamata a verificare che le condizioni abitative e contrattuali rispettino le normative e garantiscano il sostegno necessario ai soggetti più fragili. Le trasformazioni immobiliari in chiave turistica o commerciale, segnalate per entrambi gli enti religiosi, rischiano di compromettere il diritto alla casa di molte persone anziane che desiderano vivere con dignità e serenità negli spazi di una vita.

 

Questo scenario evidenzia un crescente bisogno di equilibrio tra valorizzazione del patrimonio immobiliare e rispetto delle missioni sociali proprie degli enti religiosi, con appelli rivolti alle istituzioni territoriali affinché intervengano per tutelare gli abitanti più vulnerabili.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Istituto Santissima Assunta
PPN
Prima Pagina News
Roma
sfratti
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it