Ue-Mercosur, Buenos Aires: "L'accordo verrà firmato in Paraguay il 17 gennaio"

Si terrà il 17 gennaio in Paraguay la firma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e i Paesi sudamericani che aderiscono al blocco del Mercosur. Lo ha reso noto, sui suoi profili social, il Ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno.

"Dopo oltre 30 anni di negoziati, il 17 gennaio in Paraguay firmeremo un accordo storico e il più ambizioso tra i due blocchi", ha scritto, per poi ricordare che che i Paesi del Mercosur "avranno un accesso preferenziale" al mercato europeo, che è "la terza economia mondiale, un mercato di 450 milioni di persone, che rappresenta circa il 15% del Pil mondiale. Il 99% delle esportazioni agricole del Mercosur ne trarrà beneficio".