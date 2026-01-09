Hai dimenticato la password? Clicca qui
Ue-Mercosur, Buenos Aires: "L'accordo verrà firmato in Paraguay il 17 gennaio"
Ue-Mercosur, Buenos Aires: "L'accordo verrà firmato in Paraguay il 17 gennaio"

Il Ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno: "Firmeremo un accordo storico, il più ambizioso tra i due blocchi".

Venerdì 09 Gennaio 2026
Roma - 09 gen 2026 (Prima Pagina News)

Il Ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno: "Firmeremo un accordo storico, il più ambizioso tra i due blocchi".

Si terrà il 17 gennaio in Paraguay la firma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e i Paesi sudamericani che aderiscono al blocco del Mercosur. Lo ha reso noto, sui suoi profili social, il Ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno.

"Dopo oltre 30 anni di negoziati, il 17 gennaio in Paraguay firmeremo un accordo storico e il più ambizioso tra i due blocchi", ha scritto, per poi ricordare che che i Paesi del Mercosur "avranno un accesso preferenziale" al mercato europeo, che è "la terza economia mondiale, un mercato di 450 milioni di persone, che rappresenta circa il 15% del Pil mondiale. Il 99% delle esportazioni agricole del Mercosur ne trarrà beneficio".


