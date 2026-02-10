Breaking news infrastrutture - Algeria: ministro Sayoud guida studio decarbonizzazione porti e trasporti marittimi sostenibili

Il ministro dell'Interno, Collettività locali e Trasporti dell'Algeria, Said Sayoud, ha inaugurato una giornata di studi dedicata alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e dei porti nazionali.

L'evento sottolinea l'impegno del Paese per un settore marittimo moderno e sostenibile, con investimenti in infrastrutture eco-compatibili.

Sayoud ha evidenziato il ruolo strategico di porti e navi nell'economia algerina, hub per export energetico e commerci mediterranei.

La transizione green è imprescindibile: nuove tecnologie per tagliare emissioni di CO2, ottimizzare rotte e potenziare banchine elettrificate, senza sacrificare la crescita.

Questa iniziativa nazionale integra sforzi globali contro il cambiamento climatico, posizionando l'Algeria come leader nordafricano in logistica verde. Risultato atteso: porti più efficienti, minori impatti ambientali e competitività boostata.