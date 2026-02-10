Breaking news infrastrutture - Assoporti, Petri incontra Adsp Adriatico centrale: focus su porti Ancona e crescita nazionale

Roberto Petri, fresco presidente di Assoporti, ha avviato un tour istituzionale nelle Autorità di Sistema Portuale con una tappa chiave ad Ancona. Qui ha incontrato Vincenzo Garofalo, presidente dell'Adsp del mare Adriatico centrale, per un dialogo profondo su portualità nazionale e locale. L'obiettivo: rafforzare sinergie per un sistema portuale più efficiente e competitivo.

Garofalo ha illustrato i progetti in corso e futuri per i porti sotto la sua gestione: Ancona-Falconara Marittima e Pesaro nelle Marche, oltre a Pescara, Ortona e Vasto in Abruzzo. Si parla di ampliamenti infrastrutturali, ottimizzazione servizi e innovazione logistica, per catturare traffici cargo, crociere e merci strategiche. Petri, nel suo secondo incontro dopo Cagliari, mira a conoscere da vicino le esigenze territoriali.

Questa collaborazione arriva in un momento cruciale per l'Italia: i porti adriatici sono hub vitali per commerci con Est Europa e Balcani. Con investimenti mirati, l'Adsp punta a generare crescita economica, posti di lavoro e sostenibilità ambientale. Un passo avanti per rendere il sistema portuale tricolore leader nel Mediterraneo.