Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:30
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Cdm: via libera ai Decreti Niscemi, Maltempo e Bollette
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Cdm: via libera ai Decreti Niscemi, Maltempo e Bollette

Sostegni a Calabria, Sardegna e Sicilia dopo il ciclone Harry. Meloni: "5 miliardi contro il caro energia".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 18 Febbraio 2026
Roma - 18 feb 2026 (Prima Pagina News)

Sostegni a Calabria, Sardegna e Sicilia dopo il ciclone Harry. Meloni: "5 miliardi contro il caro energia".

Il Consiglio dei Ministri ha varato oggi un pacchetto di provvedimenti urgenti per rispondere alle emergenze infrastrutturali e al rincaro energetico.

Al centro della riunione, il "Decreto Niscemi", finalizzato al ripristino della cittadina siciliana colpita dalla devastante frana dello scorso 25 gennaio, e il "Decreto Maltempo", che sblocca risorse per gli interventi di ripristino in Calabria, Sardegna e Sicilia, territori duramente colpiti dai danni del ciclone Harry.

Sul fronte energetico, il Governo ha stanziato oltre 5 miliardi di euro. Il "Decreto Bollette" potenzia i bonus per le famiglie fragili (circa 2,7 milioni di nuclei) e per le imprese. L'aiuto passa dai 90 euro inizialmente previsti a 115 euro, che sommati ai 200 euro già stanziati portano il beneficio totale a 315 euro.

"Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall'inizio cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in un video social. "È un decreto che avrà un impatto rilevante e che garantirà risparmi e benefici diretti nell'ordine di oltre cinque miliardi di euro".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Cdm
#Energia
#GiorgiaMeloni
#Infrastrutture
#Maltempo
#Niscemi
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it