Breaking news Infrastrutture - Cdm: via libera ai Decreti Niscemi, Maltempo e Bollette

Il Consiglio dei Ministri ha varato oggi un pacchetto di provvedimenti urgenti per rispondere alle emergenze infrastrutturali e al rincaro energetico.

Al centro della riunione, il "Decreto Niscemi", finalizzato al ripristino della cittadina siciliana colpita dalla devastante frana dello scorso 25 gennaio, e il "Decreto Maltempo", che sblocca risorse per gli interventi di ripristino in Calabria, Sardegna e Sicilia, territori duramente colpiti dai danni del ciclone Harry.

Sul fronte energetico, il Governo ha stanziato oltre 5 miliardi di euro. Il "Decreto Bollette" potenzia i bonus per le famiglie fragili (circa 2,7 milioni di nuclei) e per le imprese. L'aiuto passa dai 90 euro inizialmente previsti a 115 euro, che sommati ai 200 euro già stanziati portano il beneficio totale a 315 euro.

"Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall'inizio cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in un video social. "È un decreto che avrà un impatto rilevante e che garantirà risparmi e benefici diretti nell'ordine di oltre cinque miliardi di euro".