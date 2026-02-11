Breaking News Infrastrutture - Chiusura SS118 Agrigento: Anas Avvia Cantierizzazione per Sicurezza Stradale

Anas chiude il km 113,100 della SS118 "Corleonese-Agrigentina" tra Cianciana e Raffadali per lavori di manutenzione. Sostituzione muro con paratia tirantata: fase iniziale di cantierizzazione per elevare standard di sicurezza in Sicilia. Percorso alternativo via SP31, SP29 e SS115: aggiornamenti traffico e impegno Anas per infrastrutture più sicure.