Breaking News Infrastrutture - Chiusura SS118 Agrigento: Anas Avvia Cantierizzazione per Sicurezza Stradale

Anas chiude il km 113,100 della SS118 "Corleonese-Agrigentina" tra Cianciana e Raffadali per lavori di manutenzione. Sostituzione muro con paratia tirantata: fase iniziale di cantierizzazione per elevare standard di sicurezza in Sicilia. Percorso alternativo via SP31, SP29 e SS115: aggiornamenti traffico e impegno Anas per infrastrutture più sicure.
La Strada Statale 118 "Corleonese-Agrigentina" subisce una chiusura temporanea nel cuore della Sicilia. Anas ha disposto l'interruzione al traffico al km 113,100, nel tratto tra Cianciana e Raffadali, in provincia di Agrigento.
L'obiettivo è eseguire in totale sicurezza le operazioni propedeutiche a interventi di manutenzione programmata, partendo dalla cantierizzazione nei prossimi giorni.
I lavori principali prevedono la rimozione di un muro obsoleto e la sua sostituzione con una moderna paratia tirantata, per garantire maggiore stabilità e sicurezza.
Questa fase preparatoria prelude all'avvio vero e proprio delle opere, con Anas impegnata a minimizzare disagi per automobilisti e residenti. La chiusura scatterà oggi, permettendo di lavorare senza rischi per gli utenti della strada.
Per chi viaggia da Cianciana verso Raffadali (e viceversa), il percorso alternativo è ben segnalato: uscita dalla SS118 sulla SP31, prosecuzione sulla SP29 fino alla SS115 a Montallegro, poi seguire indicazioni per Agrigento e rientro sulla SS118.
Anas raccomanda di prestare attenzione alle deviazioni e di pianificare i percorsi con app di navigazione aggiornate. Prosegue l'impegno di Anas in Sicilia per modernizzare la rete viaria, elevando i livelli di sicurezza e tutelando chi circola quotidianamente.
Queste manutenzioni sono essenziali per prevenire incidenti e garantire infrastrutture affidabili, in linea con gli obiettivi nazionali di mobilità sostenibile.