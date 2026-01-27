Breaking news Infrastrutture - Edilizia, rapporto Federlazio: record di investimenti pubblici, oltre 2 mld nel 2024

L’edilizia nel Lazio corre grazie alla spinta senza precedenti delle opere pubbliche. Secondo l'ultimo rapporto di Federlazio, presentato oggi presso la Camera di Commercio di Roma, il comparto ha toccato nel 2024 la cifra record di 2 miliardi di euro di investimenti pubblici, il livello più alto registrato nell'ultimo quinquennio.

I tre motori della crescita: PNRR, Giubileo e Roma Capitale

A sostenere l’espansione del settore nel 2025 è un mix di fattori strategici:

PNRR: Su un totale di 7,4 miliardi di euro destinati a interventi edili nel Lazio, oltre il 23% è già stato erogato .

Giubileo 2025: Un pacchetto da 1,77 miliardi di euro focalizzato su viabilità, mobilità pubblica e riqualificazione del patrimonio urbano.

Rigenerazione Urbana: I grandi cantieri aperti per la trasformazione di Roma Capitale che stanno ridisegnando il volto della città.

Prospettive e consolidamento

Federlazio sottolinea come la massa critica degli investimenti stia garantendo stabilità a un settore fondamentale per l'economia regionale. La sfida per il prossimo biennio sarà la gestione efficiente dei cantieri infrastrutturali e il completamento delle opere giubilari nei tempi previsti, consolidando un trend che vede l'edilizia laziale come principale driver di crescita del PIL locale.