Breaking news Infrastrutture - Edilizia, rapporto Federlazio: record di investimenti pubblici, oltre 2 mld nel 2024

Trainano PNRR, Giubileo e la rigenerazione urbana di Roma. Tutti i dati del 2025.
L’edilizia nel Lazio corre grazie alla spinta senza precedenti delle opere pubbliche. Secondo l'ultimo rapporto di Federlazio, presentato oggi presso la Camera di Commercio di Roma, il comparto ha toccato nel 2024 la cifra record di 2 miliardi di euro di investimenti pubblici, il livello più alto registrato nell'ultimo quinquennio.
I tre motori della crescita: PNRR, Giubileo e Roma Capitale
A sostenere l’espansione del settore nel 2025 è un mix di fattori strategici:
Prospettive e consolidamento
Federlazio sottolinea come la massa critica degli investimenti stia garantendo stabilità a un settore fondamentale per l'economia regionale. La sfida per il prossimo biennio sarà la gestione efficiente dei cantieri infrastrutturali e il completamento delle opere giubilari nei tempi previsti, consolidando un trend che vede l'edilizia laziale come principale driver di crescita del PIL locale.