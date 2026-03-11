Breaking news Infrastrutture - Veneto, Anas: lavori di manutenzione sulla SS434, chiusure notturne tra S. Giovanni Lupatoto e Zevio

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:46
Veneto, Anas: lavori di manutenzione sulla SS434, chiusure notturne tra S. Giovanni Lupatoto e Zevio
Manutenzione della segnaletica tra San Giovanni Lupatoto e Zevio: chiusure notturne di svincoli e corsie programmate dal 16 al 28 marzo. Garantito il transito dei mezzi di soccorso, limite di velocità fissato a 60 km/h.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 11 Marzo 2026
Verona - 11 mar 2026 (Prima Pagina News)

Manutenzione della segnaletica tra San Giovanni Lupatoto e Zevio: chiusure notturne di svincoli e corsie programmate dal 16 al 28 marzo. Garantito il transito dei mezzi di soccorso, limite di velocità fissato a 60 km/h.

Per consentire interventi di manutenzione della segnaletica stradale, Anas ha programmato alcune limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 434 “Transpolesana”, nel territorio di San Giovanni Lupatoto e Zevio (Verona).

Le attività interesseranno tratti e svincoli della statale con limitazioni nella fascia oraria notturna tra le 21.00 e le 5.00.

Nel dettaglio: tra il 16 e il 17 marzo è prevista l'interdizione al traffico delle rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di San Giovanni Lupatoto, tra il km 3,750 e il km 4,120 della SS 434, in direzione Rovigo; tra il 18 e il 20 marzo è prevista l' interdizione al traffico delle rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di San Giovanni Lupatoto, nello stesso tratto della statale ma in direzione Verona; tra il 23 e il 28 marzo ci saranno limitazioni alla circolazione sulle rampe dello svincolo di Zevio, tra il km 7,950 e il km 8,150, con chiusura alternata delle rampe di uscita e di ingresso; tra il 23 e il 28 marzo ci sarà la chiusura notturna delle corsie di marcia lungo la SS 434 tra il km 2,500 e il km 11,000, in tratti saltuari.

Durante le lavorazioni sarà inoltre istituito il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km/h nei tratti interessati dal cantiere. Il transito dei mezzi di soccorso sarà garantito.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

