Breaking news Infrastrutture - Veneto, Anas: lavori di manutenzione sulla SS434, chiusure notturne tra S. Giovanni Lupatoto e Zevio

Per consentire interventi di manutenzione della segnaletica stradale, Anas ha programmato alcune limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 434 “Transpolesana”, nel territorio di San Giovanni Lupatoto e Zevio (Verona).

Le attività interesseranno tratti e svincoli della statale con limitazioni nella fascia oraria notturna tra le 21.00 e le 5.00.

Nel dettaglio: tra il 16 e il 17 marzo è prevista l'interdizione al traffico delle rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di San Giovanni Lupatoto, tra il km 3,750 e il km 4,120 della SS 434, in direzione Rovigo; tra il 18 e il 20 marzo è prevista l' interdizione al traffico delle rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di San Giovanni Lupatoto, nello stesso tratto della statale ma in direzione Verona; tra il 23 e il 28 marzo ci saranno limitazioni alla circolazione sulle rampe dello svincolo di Zevio, tra il km 7,950 e il km 8,150, con chiusura alternata delle rampe di uscita e di ingresso; tra il 23 e il 28 marzo ci sarà la chiusura notturna delle corsie di marcia lungo la SS 434 tra il km 2,500 e il km 11,000, in tratti saltuari.

Durante le lavorazioni sarà inoltre istituito il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km/h nei tratti interessati dal cantiere. Il transito dei mezzi di soccorso sarà garantito.