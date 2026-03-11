Breaking news Infrastrutture - Fvg, casa: Amirante, rigenerazione urbana crea nuovi quartieri

"Questo intervento dimostra cosa significa davvero rigenerazione urbana: dare nuova vita a un quartiere della città integrando residenze, servizi, spazi pubblici e comunità. È un progetto pilota che indica una strada concreta per affrontare il tema della casa e che può essere replicato in altri contesti del Friuli Venezia Giulia".

Sono le parole dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, intervenuta questa mattina a Udine all'inaugurazione di 76 nuovi alloggi sociali nell'area dell'ex caserma Osoppo, intervento realizzato dal Fondo Housing Sociale Fvg nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana "Experimental City".

"Rigenerazione urbana significa un processo prima di tutto sociale ed economico e solo dopo edilizio. In questo progetto troviamo infatti residenze, servizi, poli per l'infanzia, spazi pubblici e verde attrezzato: tutti elementi che permettono di costruire un vero quartiere della città", ha sottolineato.

L'assessore ha evidenziato anche il ruolo decisivo del partenariato pubblico-privato, elemento essenziale per realizzare interventi complessi e dare risposte a bisogni abitativi diversi: "Il contributo pubblico e quello privato devono lavorare insieme per garantire una risposta ampia e inclusiva, capace di coinvolgere sia le persone in maggiore difficoltà sia quella fascia di popolazione che oggi fatica a trovare casa sul mercato".

Amirante ha quindi ricordato il lavoro che la Regione sta portando avanti con la nuova legge sulle politiche abitative, che introdurrà tavoli territoriali dedicati all'analisi del fabbisogno abitativo: "Conoscere nel dettaglio le esigenze dei territori è fondamentale per calibrare gli interventi e costruire politiche efficaci", ha ricordato.

L'assessore ha inoltre evidenziato le azioni già avviate dalla Regione sul fronte dell'offerta abitativa: "Tra gli interventi realizzati attraverso il Fondo Housing Sociale Fvg e quelli finanziati con il primo bando di rigenerazione urbana previsto dalla legge regionale 8 del 2025, stiamo lavorando complessivamente su oltre 1.200 alloggi, rafforzando in modo concreto l'offerta abitativa sul territorio".

Amirante ha sottolineato la necessità di rafforzare l'offerta di alloggi in affitto, richiesta in particolare da giovani e nuovi lavoratori che scelgono il Friuli Venezia Giulia: "Aumentare la disponibilità di case in locazione è uno degli elementi centrali per rendere i nostri territori più attrattivi e sostenere nuovi percorsi di vita e di lavoro".

Un ulteriore tema riguarda il contenimento dei costi dell'edilizia, condizione necessaria per rendere sostenibili interventi di questo tipo. "È importante individuare soluzioni costruttive innovative che consentano di ridurre i costi mantenendo elevata la qualità architettonica e urbana degli interventi", ha detto Amirante.

Il progetto inaugurato oggi si inserisce nel più ampio intervento "Experimental City", che interessa oltre 11 ettari dell'area dell'ex caserma Osoppo e prevede nuovi servizi, spazi pubblici e funzioni urbane.

L'intervento sugli alloggi ha riguardato 11.500 metri quadrati di superficie con un investimento complessivo di 12 milioni di euro. L'iniziativa trae origine dal Bando periferie del 2016, mentre il Fondo housing sociale Fvg è stato sottoscritto nel 2021.

"Qui c'è stato un vero lavoro di pianificazione urbanistica e una visione complessiva della città. È questo approccio - ha concluso Amirante - che consente di trasformare aree dismesse in quartieri vivi e capaci di generare comunità".