Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 15:46
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - ENAC: D'Orsogna nominato referente Italia per sicurezza aerea internazionale ICAO
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - ENAC: D'Orsogna nominato referente Italia per sicurezza aerea internazionale ICAO

Matteo Salvini nomina Alex D'Orsogna direttore Enac come Accountable Executive per lo State Safety Programme Italia. Ruolo chiave per coordinare safety aviazione civile con standard ONU e UE, garantendo elevati livelli di sicurezza nei trasporti aerei nazionali.

(Prima Pagina News)
Venerdì 06 Febbraio 2026
Roma - 06 feb 2026 (Prima Pagina News)

Matteo Salvini nomina Alex D'Orsogna direttore Enac come Accountable Executive per lo State Safety Programme Italia. Ruolo chiave per coordinare safety aviazione civile con standard ONU e UE, garantendo elevati livelli di sicurezza nei trasporti aerei nazionali.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha designato Alex D'Orsogna, direttore generale dell'Enac, come referente internazionale per la sicurezza del trasporto aereo italiano. Questa nomina strategica lo rende Accountable Executive per lo State Safety Programme dell'Italia, in linea con le norme dell'Icao, l'organizzazione delle Nazioni Unite che coordina le autorità dell'aviazione civile di 193 Paesi.

D'Orsogna, proposto dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, porta un bagaglio di competenza profonda nel settore, essenziale per questo incarico di alto profilo. Il suo ruolo prevede il coordinamento tra istituzioni chiave, assicurando il rispetto pieno degli impegni internazionali ed europei. In questo modo, l'Italia mantiene standard elevatissimi di safety nell'aviazione civile, tutelando passeggeri, operatori e infrastrutture aeroportuali.

Lo State Safety Programme Italia si sviluppa sotto la guida Enac, con il coinvolgimento attivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre a enti come AeCI, ANSV, Aeronautica Militare ed ENAV. La governance adottata promuove una leale collaborazione istituzionale, rispettando le competenze di ciascun attore pubblico. Questo approccio integrato rafforza la resilienza del sistema aereo nazionale contro rischi e sfide globali.

La designazione di D'Orsogna rappresenta un passo avanti per le infrastrutture italiane, allineando il Paese agli standard mondiali di sicurezza aerea. In un contesto di crescita del traffico passeggeri e innovazione tecnologica, misure come queste garantiscono efficienza e affidabilità nei cieli d'Italia, con impatti positivi su economia e mobilità.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#ENAC
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it