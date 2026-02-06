Breaking news infrastrutture - ENAC: D'Orsogna nominato referente Italia per sicurezza aerea internazionale ICAO

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha designato Alex D'Orsogna, direttore generale dell'Enac, come referente internazionale per la sicurezza del trasporto aereo italiano. Questa nomina strategica lo rende Accountable Executive per lo State Safety Programme dell'Italia, in linea con le norme dell'Icao, l'organizzazione delle Nazioni Unite che coordina le autorità dell'aviazione civile di 193 Paesi.

D'Orsogna, proposto dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, porta un bagaglio di competenza profonda nel settore, essenziale per questo incarico di alto profilo. Il suo ruolo prevede il coordinamento tra istituzioni chiave, assicurando il rispetto pieno degli impegni internazionali ed europei. In questo modo, l'Italia mantiene standard elevatissimi di safety nell'aviazione civile, tutelando passeggeri, operatori e infrastrutture aeroportuali.

Lo State Safety Programme Italia si sviluppa sotto la guida Enac, con il coinvolgimento attivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre a enti come AeCI, ANSV, Aeronautica Militare ed ENAV. La governance adottata promuove una leale collaborazione istituzionale, rispettando le competenze di ciascun attore pubblico. Questo approccio integrato rafforza la resilienza del sistema aereo nazionale contro rischi e sfide globali.

La designazione di D'Orsogna rappresenta un passo avanti per le infrastrutture italiane, allineando il Paese agli standard mondiali di sicurezza aerea. In un contesto di crescita del traffico passeggeri e innovazione tecnologica, misure come queste garantiscono efficienza e affidabilità nei cieli d'Italia, con impatti positivi su economia e mobilità.