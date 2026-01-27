Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture - Frana Arenzano, Regione Liguria: "Pressing per il pedaggio gratuito e stop ai cantieri Aspi"
Breaking news Infrastrutture - Frana Arenzano, Regione Liguria: "Pressing per il pedaggio gratuito e stop ai cantieri Aspi"

Anas al lavoro sulla parete, ma i tempi di riapertura dell'Aurelia potrebbero allungarsi oltre il 6 febbraio.

(Prima Pagina News)
Martedì 27 Gennaio 2026
Genova - 27 gen 2026 (Prima Pagina News)

Anas al lavoro sulla parete, ma i tempi di riapertura dell'Aurelia potrebbero allungarsi oltre il 6 febbraio.

Massima allerta e coordinamento serrato in Liguria per gestire il caos viabilità ad Arenzano, dopo lo smottamento che nella serata di domenica 25 gennaio ha travolto l'Aurelia. Il Presidente della Regione, Marco Bucci, sta monitorando le operazioni insieme agli assessori Giacomo Giampedrone (Protezione Civile) e Marco Scajola (Trasporti), in costante contatto con i sindaci del territorio e il Ministero delle Infrastrutture.

Focus su pedaggi e viabilità alternativa

L'obiettivo prioritario della Giunta è l'ottenimento dell'esenzione del pedaggio autostradale nel tratto tra Arenzano e Genova Prà. "Siamo al lavoro con il viceministro Rixi per attivare la gratuità a beneficio dei residenti, come già fatto in passato per emergenze analoghe", spiegano Giampedrone e Scajola. Parallelamente, grazie al coordinamento con Autostrade per l’Italia (Aspi), è stata già avviata una riprogrammazione dei cantieri sulla tratta interessata per evitare che il riversamento del traffico ordinario in autostrada provochi il blocco totale della circolazione.

Tempi di ripristino: incognita oltre il 6 febbraio

Mentre le squadre di Anas sono impegnate nel delicato "disgaggio" dei massi pericolanti, la data del riapertura resta incerta. Sebbene l'attuale ordinanza indichi il 6 febbraio, l'assessore Giampedrone ha frenato gli entusiasmi: "Temo servirà più tempo. Aspettiamo che Anas completi le verifiche sulla parete per avere una stima puntuale, ma la priorità assoluta resta la sicurezza". Al momento, fortunatamente, è confermato che nessuna persona o veicolo è rimasto coinvolto dal crollo.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
