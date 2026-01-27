Breaking news Infrastrutture - Frana Arenzano, Rixi: "Al via il pedaggio gratuito sulla A10"

Svolta per la viabilità del ponente ligure dopo il grave smottamento che ha interrotto la via Aurelia. Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, ha annunciato l’attivazione dell’esenzione totale del pedaggio autostradale sulla A10, operativa a partire dalla mezzanotte.

Il provvedimento riguarda i caselli di riferimento per la tratta interessata dalla frana e sarà valido in entrambe le direzioni. La misura è stata studiata per mitigare i pesanti disagi alla circolazione tra Genova Prà e Arenzano, causati dalla chiusura forzata della SS1 Aurelia.

"La gratuità del pedaggio è uno strumento fondamentale per garantire la continuità degli spostamenti a lavoratori e cittadini in un asse viario vitale", ha dichiarato Rixi, ringraziando gli uffici del Mit, Anas, Aspi e Regione Liguria per la rapidità della risposta istituzionale.

L'agevolazione resterà in vigore fino al pieno ripristino della viabilità ordinaria. Al momento, i tecnici sono ancora al lavoro sulla parete rocciosa per mettere in sicurezza il versante e stabilire una data certa per la riapertura della strada statale, che potrebbe richiedere diverse settimane di cantiere.