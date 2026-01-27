Breaking news Infrastrutture - Frana Arenzano, Rixi: "Al via il pedaggio gratuito sulla A10"

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
"Risposta concreta dopo la chiusura dell'Aurelia".
"Risposta concreta dopo la chiusura dell'Aurelia".
Svolta per la viabilità del ponente ligure dopo il grave smottamento che ha interrotto la via Aurelia. Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, ha annunciato l’attivazione dell’esenzione totale del pedaggio autostradale sulla A10, operativa a partire dalla mezzanotte.
Il provvedimento riguarda i caselli di riferimento per la tratta interessata dalla frana e sarà valido in entrambe le direzioni. La misura è stata studiata per mitigare i pesanti disagi alla circolazione tra Genova Prà e Arenzano, causati dalla chiusura forzata della SS1 Aurelia.
"La gratuità del pedaggio è uno strumento fondamentale per garantire la continuità degli spostamenti a lavoratori e cittadini in un asse viario vitale", ha dichiarato Rixi, ringraziando gli uffici del Mit, Anas, Aspi e Regione Liguria per la rapidità della risposta istituzionale.
L'agevolazione resterà in vigore fino al pieno ripristino della viabilità ordinaria. Al momento, i tecnici sono ancora al lavoro sulla parete rocciosa per mettere in sicurezza il versante e stabilire una data certa per la riapertura della strada statale, che potrebbe richiedere diverse settimane di cantiere.