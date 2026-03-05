Breaking news Infrastrutture - Lazio, Anas: incontro con il Comune di Palestrina per messa in sicurezza dell'intersezione sulla SS 6 Casilina

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Anas e Comune di Palestrina avviano l'iter per un protocollo d'intesa sulla messa in sicurezza del pericoloso incrocio in località Carchitti-Valvarino lungo la via Casilina.
Nella giornata di ieri 4 marzo 2026, presso gli uffici della Struttura Territoriale Lazio di Anas, si è svolto un incontro tra il Sindaco del Comune di Palestrina, Igino Macchi, il Vicesindaco Emiliano Fatello e il Responsabile della Struttura Territoriale Lazio di Anas, Marco Moladori.
Nel corso del costruttivo confronto sono state affrontate le tematiche relative alla definizione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell’intersezione situata in località Carchitti – Valvarino, al km 33,750 della strada statale 6 “Via Casilina”.
Durante l’incontro sono state poste le basi per la definizione di uno specifico protocollo d’intesa tra Anas e il Comune di Palestrina, finalizzato a disciplinare le modalità di realizzazione dei futuri interventi di messa in sicurezza dell’area interessata.
Contestualmente, è stato dato avvio alle prime fasi di analisi delle possibili soluzioni tecniche da adottare, con l’impegno delle parti a proseguire il confronto attraverso successivi tavoli congiunti finalizzati alla valutazione delle proposte progettuali che verranno sviluppate.
Anas conferma il proprio impegno nel garantire elevati standard di sicurezza lungo la rete stradale di competenza, anche attraverso il costante dialogo e la collaborazione con gli enti locali.