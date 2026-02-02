Breaking news Infrastrutture - Marche: al via il montaggio del ponte sul Chienti, tassello chiave della Ciclovia Adriatica

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:33
Iniziato il montaggio dei primi conci del ponte sul Chienti tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio. Un'opera strategica per la Ciclovia Adriatica nazionale.

(Prima Pagina News)
Lunedì 02 Febbraio 2026
Macerata - 02 feb 2026 (Prima Pagina News)

Svolta operativa per uno dei cantieri più attesi del litorale marchigiano: è ufficialmente iniziata la fase di montaggio dei conci prefabbricati che comporranno l'impalcato del nuovo ponte ciclopedanale sul fiume Chienti. L'opera, di fondamentale importanza strategica, rappresenta l'anello di congiunzione tra i comuni di Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio, mettendo in comunicazione diretta le province di Macerata e Fermo. 

Questa mattina sono state posate le prime due delle otto sezioni metalliche prefabbricate che andranno a formare l'ossatura portante dell'infrastruttura. Al varo era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, affiancato dai rappresentanti delle amministrazioni locali e da una folta delegazione istituzionale. L'impiego di conci prefabbricati permetterà una maggiore rapidità nelle fasi di assemblaggio, riducendo l'impatto sul delicato ecosistema fluviale e garantendo elevati standard di sicurezza e durabilità. 

Il ponte sul Chienti non è solo un'opera locale, ma un elemento essenziale del progetto nazionale della Ciclovia Adriatica. Si tratta di un corridoio verde di portata europea che, una volta completato, si snoderà per oltre mille chilometri da Chioggia fino al Gargano. La Regione Marche ricopre il ruolo di capofila nazionale nella progettazione di questa infrastruttura, confermando la propria leadership nella promozione della mobilità dolce. 

Il completamento di questo passaggio permetterà di eliminare un'importante discontinuità nel percorso costiero, favorendo il transito sicuro di residenti e turisti. Per le Marche, questa infrastruttura è parte integrante di una strategia di valorizzazione paesaggistica che punta a consolidare la regione come meta d’eccellenza per il cicloturismo, un settore in forte espansione capace di generare indotto economico sia lungo la costa che verso l'entroterra.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Chienti
#Cicloturismo
#CicloviaAdriatica
#Infrastrutture
#LavoriPubblici
#Marche
#MobilitàSostenibile
#Trasporti
