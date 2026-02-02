Breaking news infrastrutture - Maurizio Cortese nuovo Ceo AgorAI: Trieste hub IA europea con Generali, Google Cloud e big Fvg

AgorAI Innovation Hub, nato a Trieste nell'aprile 2025, nomina Maurizio Cortese come Ceo e direttore generale, con Raffaele Fantelli alla presidenza. Cortese porta expertise internazionale in tecnologia, finanza e innovazione, pronto a guidare il centro verso leadership europea in Intelligenza Artificiale e Data Science.

"Sono orgoglioso di guidare AgorAI per umanizzare l'IA e generare benefici reali per persone, aziende e istituzioni", dichiara Cortese. Fantelli aggiunge: "Cortese accelera il nostro piano per fare di Trieste e l'Italia protagonisti globali dell'IA applicata alle comunità".

L'hub unisce eccellenze: privato con Generali (Assicurazioni Generali, Banca Generali, Generali Italia), Fincantieri, Fondazione Fincantieri, illycaffè, Goldman Sachs (ricerca finanza) e Deloitte (business e go-to-market); Google Cloud per tech IA e formazione. Pubblico: Regione Friuli Venezia Giulia come partner strategico.

Accademico: Università di Trieste e Udine, SISSA, IIT, MIB Trieste School of Management e ICTP per ricerca di base e applicata. Insieme, creano un ecosistema per soluzioni IA innovative, formazione europea e impatto su settori vitali.

Trieste si candida come capitale IA italiana, con AgorAI che promette occupazione qualificata e competitività internazionale.