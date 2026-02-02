Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:16
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Maurizio Cortese nuovo Ceo AgorAI: Trieste hub IA europea con Generali, Google Cloud e big Fvg
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Maurizio Cortese nuovo Ceo AgorAI: Trieste hub IA europea con Generali, Google Cloud e big Fvg

Nominato Maurizio Cortese Ceo di AgorAI Innovation Hub a Trieste: progetto da aprile 2025 con Generali, Fincantieri, Google Cloud e università per ricerca IA, data science e formazione avanzata in Italia ed Europa.

(Prima Pagina News)
Lunedì 02 Febbraio 2026
Trieste - 02 feb 2026 (Prima Pagina News)

Nominato Maurizio Cortese Ceo di AgorAI Innovation Hub a Trieste: progetto da aprile 2025 con Generali, Fincantieri, Google Cloud e università per ricerca IA, data science e formazione avanzata in Italia ed Europa.

AgorAI Innovation Hub, nato a Trieste nell'aprile 2025, nomina Maurizio Cortese come Ceo e direttore generale, con Raffaele Fantelli alla presidenza. Cortese porta expertise internazionale in tecnologia, finanza e innovazione, pronto a guidare il centro verso leadership europea in Intelligenza Artificiale e Data Science. 

"Sono orgoglioso di guidare AgorAI per umanizzare l'IA e generare benefici reali per persone, aziende e istituzioni", dichiara Cortese. Fantelli aggiunge: "Cortese accelera il nostro piano per fare di Trieste e l'Italia protagonisti globali dell'IA applicata alle comunità". 

L'hub unisce eccellenze: privato con Generali (Assicurazioni Generali, Banca Generali, Generali Italia), Fincantieri, Fondazione Fincantieri, illycaffè, Goldman Sachs (ricerca finanza) e Deloitte (business e go-to-market); Google Cloud per tech IA e formazione. Pubblico: Regione Friuli Venezia Giulia come partner strategico. 

Accademico: Università di Trieste e Udine, SISSA, IIT, MIB Trieste School of Management e ICTP per ricerca di base e applicata. Insieme, creano un ecosistema per soluzioni IA innovative, formazione europea e impatto su settori vitali.

Trieste si candida come capitale IA italiana, con AgorAI che promette occupazione qualificata e competitività internazionale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#AgorAI
#GeneraliInnovazione
#IACortese
#TriesteHubIA
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it