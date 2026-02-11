Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:26
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking News Infrastrutture - Messico: l'italiana Came riqualifica l'hub di Città del Messico per i Mondiali 2026
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking News Infrastrutture - Messico: l'italiana Came riqualifica l'hub di Città del Messico per i Mondiali 2026

Sistemi intelligenti per 6.200 posti auto: il progetto Made in Italy punta su efficienza e sostenibilità per l'Aeroporto Internazionale.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 11 Febbraio 2026
Roma - 11 feb 2026 (Prima Pagina News)

Sistemi intelligenti per 6.200 posti auto: il progetto Made in Italy punta su efficienza e sostenibilità per l'Aeroporto Internazionale.

L’eccellenza tecnologica italiana sbarca in America Latina in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. Came Spa, leader mondiale nell'automazione e sicurezza, ha annunciato l'avvio di un piano strategico per la modernizzazione dei sistemi di parcheggio dell’Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

L'intervento è parte integrante del programma di potenziamento infrastrutturale della capitale messicana per accogliere i flussi turistici previsti per la cerimonia di apertura e i match del mondiale.

Il cuore del progetto risiede nel software Lince 7 di CAME Parkare, una piattaforma evoluta con funzionalità Multi-parking che permetterà di supervisionare da un unico centro di controllo tre grandi aree multipiano. L'infrastruttura sarà dotata di 11 varchi d’ingresso e 22 d’uscita per garantire la continuità operativa. La gestione totale sarà pari ad oltre 6.200 posti auto (5.193 interni e 1.047 esterni).

Oltre al monitoraggio in tempo reale, il nuovo ecosistema Came integrerà soluzioni ad alto valore aggiunto per il passeggero: riconoscimento targhe (ANPR), per un accesso rapido e sicuro; Smart Guidance, con sensori intelligenti per la disponibilità dei posti e funzione "Find my car" per localizzare il veicolo tramite app; E-Mobility, con l'integrazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, in linea con i nuovi standard di mobilità sostenibile.

"Siamo orgogliosi che un’infrastruttura strategica come questa abbia scelto la nostra affidabilità tecnologica", ha dichiarato Andrea Menuzzo, Chairman e CEO di Came Spa. "In contesti aeroportuali complessi, il valore risiede nello sviluppo di soluzioni capaci di migliorare simultaneamente sicurezza ed esperienza dell’utente".

L'installazione procederà per fasi per non interrompere la piena operatività dello scalo, includendo un presidio dedicato di manutenzione per i primi anni di esercizio.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Aeroporti
#Came
#Infrastrutture
#MadeInItaly
#Messico2026
#SmartParking
#sostenibilità
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it