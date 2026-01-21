Breaking news infrastrutture - Milano-Cortina, Gemme (Anas): “Opere sulla Statale 51 al servizio dei cittadini, investimento da oltre 1,4 miliardi”

“Ce la facciamo, non c’è alcun dubbio”: con queste parole Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha rilanciato dal Maxxi la tabella di marcia delle opere infrastrutturali collegate ai Giochi di Milano-Cortina, sottolineando il valore pubblico degli interventi viari. Al centro, l’arteria della Statale 51, infrastruttura chiave per i collegamenti verso l’area dolomitica e per la mobilità quotidiana dei residenti.

Secondo Gemme, i cantieri non rappresentano soltanto un “pacchetto Olimpiadi”, ma un insieme di opere destinate a restare come eredità strutturale per i territori. L’obiettivo dichiarato è costruire strade e adeguamenti che incidano su sicurezza, fluidità del traffico e resilienza della rete, con benefici estesi a cittadini e imprese anche dopo l’evento sportivo.

Il quadro economico richiamato dall’Ad Anas parla di oltre 1,4 miliardi di euro per 16 opere, con una ripartizione significativa tra le regioni direttamente coinvolte: circa 400 milioni in Lombardia e oltre 300 milioni in Veneto. Numeri che, nelle intenzioni di Anas e del Mit, mirano a consolidare un sistema di collegamenti più efficiente lungo gli assi strategici, in particolare in vista dell’incremento di flussi previsto nei mesi olimpici e paralimpici.

L’intervento è stato pronunciato nel corso dell’evento-mostra dedicato a Milano-Cortina, ospitato al Maxxi e organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, occasione in cui sono stati presentati avanzamenti e impegni operativi sui cantieri. Gemme ha inoltre collegato la tempistica dei lavori all’attività istituzionale con il ministro Matteo Salvini, rimarcando l’intenzione di rispettare le scadenze per l’apertura progressiva delle opere legate alla Statale 51.