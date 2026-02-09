Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 14:49
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Nasce Fs Advisory: la nuova società di consulenza Fs per trasporti e infrastrutture globali
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Nasce Fs Advisory: la nuova società di consulenza Fs per trasporti e infrastrutture globali

Nasce Fs Advisory, nuova società di consulenza Fs Italiane su trasporti e infrastrutture con sede a Londra. Offre servizi integrati a governi e investitori per mobilità globale, digitalizzazione e sostenibilità. Guidata da Ernesto Sicilia, supporta investimenti record e riforme settoriali internazionali.

(Prima Pagina News)
Lunedì 09 Febbraio 2026
Roma - 09 feb 2026 (Prima Pagina News)

Nasce Fs Advisory, nuova società di consulenza Fs Italiane su trasporti e infrastrutture con sede a Londra. Offre servizi integrati a governi e investitori per mobilità globale, digitalizzazione e sostenibilità. Guidata da Ernesto Sicilia, supporta investimenti record e riforme settoriali internazionali.

Fs Italiane lancia Fs Advisory, una società di consulenza specializzata in trasporti e infrastrutture con sede a Londra. Questa nuova realtà del gruppo Fs si rivolge a governi, investitori istituzionali, operatori e imprese di costruzione, offrendo servizi per progetti complessi di mobilità a livello mondiale. L'obiettivo è rispondere alla domanda crescente di competenze integrate, che uniscono regolamentazione, sviluppo infrastrutturale e gestione operativa in un settore sempre più frammentato.

 

Fs Advisory sfrutta l'enorme esperienza del gruppo Fs Italiane, che gestisce migliaia di chilometri di linee ferroviarie, gallerie, ponti, viadotti e stazioni, oltre a un'estesa rete stradale. Con un track record consolidato, la società supporta clienti pubblici e privati nell'ottimizzare asset di trasporto internazionali, affrontando sfide come digitalizzazione, sostenibilità e connettività multimodale. I consulenti conoscono a fondo gli obblighi di servizio pubblico, le dinamiche operative e commerciali, fornendo soluzioni innovative come piattaforme di bigliettazione digitale e sistemi di monitoraggio delle performance già testati in Europa.

 

L'offerta si completa con servizi di Shadow e Interim Management, ideali per transizioni di governance, processi di nazionalizzazione e cambiamenti operativi. Alla guida c'è Ernesto Sicilia, ex Amministratore Delegato di Trenitalia UK, con anni di esperienza nelle attività ferroviarie del gruppo nel Regno Unito. "L'espansione internazionale è ambiziosa: il prossimo decennio vedrà investimenti record nelle infrastrutture globali, ma servono quadri regolatori e modelli operativi efficaci", dichiara Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato di Fs Italiane.

 

Fs Advisory opera come entità indipendente, con accesso alle capacità operative del gruppo, e si inserisce nella strategia di crescita internazionale lanciata nel 2025 tramite Fs International. Questa business unit genera circa 3 miliardi di fatturato in paesi come Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Grecia, con migliaia di dipendenti. La nuova società combina obiettività strategica e know-how pratico per supportare riforme delle politiche pubbliche e investimenti infrastrutturali su scala globale, posizionando Fs Italiane come leader nel settore della mobilità sostenibile.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Consulenza FS
Fs Advisory
Infrastrutture
PPN
Prima Pagina News
Trasporti
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it