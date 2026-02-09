Breaking news infrastrutture - Nasce Fs Advisory: la nuova società di consulenza Fs per trasporti e infrastrutture globali

Fs Italiane lancia Fs Advisory, una società di consulenza specializzata in trasporti e infrastrutture con sede a Londra. Questa nuova realtà del gruppo Fs si rivolge a governi, investitori istituzionali, operatori e imprese di costruzione, offrendo servizi per progetti complessi di mobilità a livello mondiale. L'obiettivo è rispondere alla domanda crescente di competenze integrate, che uniscono regolamentazione, sviluppo infrastrutturale e gestione operativa in un settore sempre più frammentato.

Fs Advisory sfrutta l'enorme esperienza del gruppo Fs Italiane, che gestisce migliaia di chilometri di linee ferroviarie, gallerie, ponti, viadotti e stazioni, oltre a un'estesa rete stradale. Con un track record consolidato, la società supporta clienti pubblici e privati nell'ottimizzare asset di trasporto internazionali, affrontando sfide come digitalizzazione, sostenibilità e connettività multimodale. I consulenti conoscono a fondo gli obblighi di servizio pubblico, le dinamiche operative e commerciali, fornendo soluzioni innovative come piattaforme di bigliettazione digitale e sistemi di monitoraggio delle performance già testati in Europa.

L'offerta si completa con servizi di Shadow e Interim Management, ideali per transizioni di governance, processi di nazionalizzazione e cambiamenti operativi. Alla guida c'è Ernesto Sicilia, ex Amministratore Delegato di Trenitalia UK, con anni di esperienza nelle attività ferroviarie del gruppo nel Regno Unito. "L'espansione internazionale è ambiziosa: il prossimo decennio vedrà investimenti record nelle infrastrutture globali, ma servono quadri regolatori e modelli operativi efficaci", dichiara Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato di Fs Italiane.

Fs Advisory opera come entità indipendente, con accesso alle capacità operative del gruppo, e si inserisce nella strategia di crescita internazionale lanciata nel 2025 tramite Fs International. Questa business unit genera circa 3 miliardi di fatturato in paesi come Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Grecia, con migliaia di dipendenti. La nuova società combina obiettività strategica e know-how pratico per supportare riforme delle politiche pubbliche e investimenti infrastrutturali su scala globale, posizionando Fs Italiane come leader nel settore della mobilità sostenibile.