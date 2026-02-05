Breaking news Infrastrutture - Ponte Stretto: il decreto del Mit approda in Cdm

Accelerazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) sul dossier Ponte sullo Stretto. È atteso per il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio il decreto legge sulle infrastrutture, un provvedimento chiave che punta, tra gli altri obiettivi, a superare le criticità sollevate dalla Corte dei Conti riguardo al progetto di collegamento tra Sicilia e Calabria.

Il decreto, dal titolo "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, regolazione e concessioni", è attualmente sul tavolo del pre-consiglio, la riunione tecnica preparatoria di stamani, e mira a regolarizzare le procedure contestate dalla magistratura contabile, ottimizzare la governance delle grandi opere attraverso la gestione dei commissari straordinari, definire il quadro normativo sulle concessioni e la regolazione dei trasporti.

L'esame del decreto avverrà contestualmente alla discussione sul "pacchetto sicurezza", rendendo il Cdm odierno uno dei più rilevanti della stagione per l'agenda di governo.