Breaking news Infrastrutture - Ponte sullo Stretto di Messina: un altro stop dalla Corte dei Conti
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Niente visto di legittimità per il terzo atto aggiuntivo alla convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina Spa.

(Prima Pagina News)
Lunedì 17 Novembre 2025
Roma - 17 nov 2025 (Prima Pagina News)

Ancora uno stop dalla Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto di Messina: la magistratura contabile non ha concesso il visto di legittimità al terzo atto aggiuntivo alla convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina Spa.

“La Sezione centrale di controllo di legittimità, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, 17 novembre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto del 1° agosto 2025, n. 190, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante ‘Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria’. Approvazione III Atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, n. 3077, fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina spa”, spiega la Corte, in una nota.

Le motivazioni, al momento in fase di stesura, saranno rese note nel corso dei prossimi 30 giorni.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Corte dei Conti
PPN
Prima Pagina News
Stretto di Messina
www.laltritaliaambiente.it

