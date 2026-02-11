Breaking News Infrastrutture - Sabotaggi Ferroviari in Aumento: La Lega Chiede Fermezza contro Attacchi alla Rete Italiana

Hai dimenticato la password? Clicca qui
(Prima Pagina News)
Mercoledì 11 Febbraio 2026
Roma - 11 feb 2026 (Prima Pagina News)

Nuovi sabotaggi colpiscono la rete ferroviaria italiana, con tranciamento di cavi a Bologna dopo Pesaro. La Lega denuncia un piano per destabilizzare il governo Salvini e mette in guardia sui rischi per pendolari e infrastrutture. Basta violenza: gli italiani esigono sicurezza e fine a questi attacchi che evocano il terrorismo passato.

La rete ferroviaria italiana è di nuovo sotto assedio. Solo poche ore fa, un grave episodio di danneggiamento ha paralizzato la linea merci della cintura bolognese, con il tranciamento di cavi essenziali per il funzionamento dei binari.

Questo attacco arriva a pochi giorni da un altro sabotaggio a Pesaro, rivendicato da ambienti anarchici, e segue una serie di incidenti che stanno mettendo in ginocchio il sistema dei trasporti nazionali.

I deputati della Lega in commissione Trasporti alla Camera non hanno dubbi: si tratta di un messaggio chiaro e pericoloso.

"Questi criminali vogliono screditare il ministro Matteo Salvini e il governo, colpendo infrastrutture strategiche e rischiando la sicurezza di migliaia di pendolari, lavoratori e turisti", tuonano in una nota ufficiale.

L'obiettivo è destabilizzare il Paese, creando caos e paura, in un clima che ricorda i periodi più bui del terrorismo italiano. Gli italiani sono stanchi. Pendolari bloccati, merci ferme e ritardi a catena stanno alimentando un malcontento generale.

Basta con questa spirale di violenza! La rete ferroviaria rappresenta il cuore pulsante dell'economia e della mobilità italiana: ogni attacco non è solo un danno materiale, ma un colpo alla sicurezza nazionale.

Serve un intervento deciso delle forze dell'ordine, con indagini rapide e pene severe per scoraggiare futuri episodi. Il governo Salvini ha già dimostrato di voler rafforzare le difese delle infrastrutture critiche. Ora più che mai, è il momento di agire con fermezza, investendo in tecnologie di sorveglianza e coordinamento tra polizia e RFI.

La storia insegna: il terrorismo e i sabotaggi non devono mai tornare. Gli italiani meritano treni sicuri, puntuali e affidabili, non un ritorno al passato.


