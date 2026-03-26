Breaking news Infrastrutture - Sicurezza stradale a Scampia: Anas incontra i giovani per il roadshow "Sii saggio, guida sicuro"

La sicurezza stradale fa tappa nel cuore di Scampia, portando nella periferia settentrionale di Napoli il messaggio di prevenzione del roadshow itinerante "Sii saggio, guida sicuro".

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha partecipato attivamente alla trentacinquesima tappa dell'iniziativa promossa dalla Regione Campania e organizzata dall'Anci Campania con l'Associazione Meridiani.

Il progetto si rivolge direttamente agli studenti delle scuole superiori e agli universitari per contrastare i rischi legati alla distrazione tecnologica e all'abuso di alcol e sostanze, in linea con gli obiettivi di riduzione della mortalità stradale fissati dall'Agenda ONU 2030.

In un contesto dove gli incidenti rimangono la prima causa di morte tra i più giovani, l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha voluto sottolineare il valore sociale della presenza dell'azienda sul territorio dichiarando che "partecipare a questa tappa di Scampia ha per Anas un significato profondo. La nostra missione non e' solo costruire e gestire strade sicure ma contribuire a formare cittadini responsabili. Non esiste tecnologia o barriera in grado di sostituire l'attenzione e il valore della vita umana. Ai giovani dico: siate i primi ambasciatori della sicurezza. Scegliere la vita significa capire che un attimo di distrazione o una scelta imprudente possono cambiare per sempre il futuro di se' e degli altri. Anas continuera' a sostenere ogni iniziativa che metta al centro prevenzione ed educazione stradale".

L'incontro ha visto una forte sinergia tra istituzioni e mondo scolastico, focalizzandosi su dinamiche comportamentali spesso sottovalutate ma potenzialmente fatali.

Durante la sessione, il direttore della Comunicazione di Anas, Marco Ludovico, ha approfondito le criticità più urgenti che colpiscono la fascia giovanile, ponendo l'accento sul fenomeno della distrazione provocata dall'uso improprio dello smartphone al volante.

La tappa di Scampia ribadisce così la necessità di un'azione educativa continua che non si limiti alla gestione delle infrastrutture, ma punti dritto alla consapevolezza individuale per ridurre drasticamente l'incidentalità grave sulle strade italiane.

Promuovere una mobilità responsabile significa, per Anas e i partner del progetto, investire sul capitale umano affinché il rispetto del Codice della Strada diventi un valore condiviso e una tutela concreta per il futuro delle nuove generazioni.