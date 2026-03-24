Breaking news Infrastrutture - In Trentino aiuti per le infrastrutture private di prova e sperimentazione

La Provincia autonoma di Trento accelera sul potenziamento dell'ecosistema dell'innovazione locale. In attuazione della legge provinciale 6/2023 e nell'ambito del Programma FESR 2021-2027, è stato ufficialmente approvato l'Avviso n. 1/2026, una misura strategica volta a sostenere le imprese nella realizzazione di nuove infrastrutture private di prova e sperimentazione all'avanguardia sul suolo trentino.

L'iniziativa permette alle realtà produttive di accedere ad agevolazioni che coprono fino al 45% dei costi, incentivando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate a livello provinciale.

"Con questo nuovo bando FESR - sottolinea il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, Achille Spinelli - mettiamo a disposizione delle imprese uno strumento concreto per innalzare il livello tecnologico del nostro territorio. È un'occasione che le realtà produttive possono cogliere per investire in strutture d'avanguardia, fondamentali per trasformare la ricerca industriale in prodotti e servizi pronti per il mercato.

Creare infrastrutture aperte e collaborative significa rafforzare la competitività di tutto il sistema Trentino nello scenario nazionale e internazionale".

Le infrastrutture oggetto dell'agevolazione dovranno essere impiegate specificamente per attività di prova e sperimentazione finalizzate allo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o sensibilmente migliorati, oltre che per il collaudo e l'aggiornamento di tecnologie volte a generare progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale.

Uno dei pilastri fondamentali della misura è il principio di apertura: le strutture finanziate non dovranno essere ad uso esclusivo, ma accessibili a più utenti.

L'utilizzo di tali infrastrutture dovrà infatti essere concesso a terzi in modo trasparente e rigorosamente non discriminatorio, favorendo una circolazione del sapere e delle risorse tecniche che possa beneficiare l'intero tessuto economico della provincia.