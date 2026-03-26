Vino e Dazi USA, Prandini (Coldiretti): "L'Italia non teme barriere, siamo un'esperienza unica"

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Il presidente di Coldiretti trasforma la minaccia protezionistica in un'occasione di rilancio: "Puntiamo sulla storica amicizia con il popolo americano". La biodiversità italiana come asset strategico per vincere la sfida dell'export.
Il presidente di Coldiretti trasforma la minaccia protezionistica in un'occasione di rilancio: "Puntiamo sulla storica amicizia con il popolo americano". La biodiversità italiana come asset strategico per vincere la sfida dell'export.
Il settore vitivinicolo italiano guarda con determinazione oltreoceano, nonostante l'ombra dei dazi torni a farsi sentire sul commercio globale.
Per Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, la risposta alla chiusura dei mercati non deve essere la difesa, ma l'affermazione della nostra identità culturale e produttiva.
Intervenendo al convegno dedicato alle strategie per il futuro dell'export negli Stati Uniti, Prandini ha ribaltato la prospettiva: “Dobbiamo parlare di opportunità e di rappresentare al meglio quello che l'Italia può offrire, che è un'esperienza unica e straordinaria che nessun altro Paese al mondo potrà garantire a quelli che sono i consumatori statunitensi”.
La ricetta proposta dal leader dell'organizzazione agricola passa per il consolidamento delle relazioni bilaterali e la valorizzazione di un patrimonio inimitabile. “Penso che mai come in questo momento, una storica amicizia fra il popolo italiano e il popolo statunitense è quello che noi dobbiamo esaltare in termini di opportunità, di relazioni, nel prospettare ai nostri amici consumatori statunitensi che l'Italia è un Paese straordinario per quello che è un patrimonio di biodiversità e di distintività che nessun altro Paese”, ha concluso Prandini.
Il messaggio è chiaro: la qualità del Made in Italy, radicata in territori unici, rappresenta un valore aggiunto che travalica le logiche tariffarie, rendendo il vino italiano un bene insostituibile per il mercato americano.