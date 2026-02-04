breaking news infrastrutture - SS106 “Jonica”, Anas: aggiudicati altri due lotti nel tratto “Sibari Corigliano Rossano” per un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’aggiudicazione efficace di ulteriori due lotti per la progettazione esecutiva e i lavori sulla variante in nuova sede tra Sibari e Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L’investimento complessivo ammonta a circa 1,2 miliardi di euro.

I due lotti riguardano il potenziamento della SS106 “Jonica” nel tratto tra Coserie e Sibari, per uno sviluppo totale di circa 32 km. Sommati ai 38 km in costruzione del Terzo Megalotto (Roseto Capo Spulico-Sibari) e ai 50 km dei sei lotti di prossimo avvio tra Catanzaro e Crotone, questi interventi porteranno a 120 km di nuova SS106 a quattro corsie con caratteristiche autostradali, elevando drasticamente i livelli di sicurezza sulla dorsale ionica calabrese.

L’aggiudicazione, unita ai sei lotti tra Catanzaro e Crotone (2,6 miliardi di euro) e al Terzo Megalotto in esecuzione, porta l’investimento totale sulla SS106 “Jonica” oltre i 5 miliardi di euro.

«Con l’aggiudicazione dei due lotti della SS106 “Jonica” nel tratto Sibari-Corigliano Rossano – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – Anas conferma il proprio impegno nel potenziamento delle infrastrutture calabresi. L’obiettivo è migliorare sicurezza, qualità della mobilità e accessibilità dell’area ionica, favorendo lo sviluppo economico e sociale della regione».

Gli appalti integrati includono progettazione esecutiva, esecuzione lavori, monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale, oltre alla bonifica da ordigni bellici. Il Lotto 1 (17 km) è stato assegnato a Webuild S.p.A. per 531,2 milioni di euro netti; il Lotto 2 (15 km) al Consorzio Ordinario Eteria per 376,3 milioni di euro netti. Le verifiche su requisiti generali, tecnico-economici e antimafia si sono concluse positivamente, rendendo efficace l’aggiudicazione ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Gli interventi rientrano nel commissariamento governativo affidato con D.P.C.M. del 3 febbraio 2025 (art. 4, D.L. 32/2019) al Commissario Straordinario Luigi Mupo, responsabile pro tempore della struttura territoriale Calabria di Anas.