Breaking news infrastrutture - Tajani rilancia il Ponte sullo Stretto: collegamenti più veloci per Sicilia e aree interne, focus anche su Comiso

Il Ponte sullo Stretto torna al centro dell’agenda politica come simbolo di un nuovo corso per le infrastrutture italiane. Da Palermo, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce che l’opera non è solo un collegamento tra Sicilia e Calabria, ma uno strumento per accelerare i tempi di viaggio e rafforzare le connessioni con le aree interne, sia su ferro che su gomma.

Tajani sottolinea come i problemi di viabilità non riguardino solo la Sicilia, ma l’intero Paese, evidenziando la necessità di investire in alta velocità e opere strategiche per ridurre l’isolamento e migliorare la competitività dei territori. In questa visione, il Ponte assume un ruolo chiave per integrare la rete di trasporto nazionale ed europea.

Accanto al dossier Stretto, il governo guarda anche al potenziamento degli scali aeroportuali. Il ministro plaude alla scelta della Regione Sicilia di puntare sull’aeroporto di Comiso, considerato tassello fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e logistico dell’isola, soprattutto dopo i danni causati dal maltempo alle imprese locali.

La strategia è chiara: un sistema di collegamenti integrato, fatto di ponte, alta velocità, strade più efficienti e aeroporti moderni, per trasformare la Sicilia in una piattaforma mediterranea connessa e attrattiva per investimenti e lavoro.