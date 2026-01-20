Breaking news Infrastrutture - Treni: riattivato traffico ferroviario, a Isernia il primo convoglio elettrico

Dopo uno stop durato diversi anni per i lavori di elettrificazione della rete ferroviaria, il Molise saluta il ritorno dei treni.

Nella serata di ieri, infatti, è stato attivato il primo convoglio elettrico lungo la tratta che parte da Isernia e arriva fino a Bojano (Cb), e per le comunità interessate è stato un vero e proprio momento di festa.

A Isernia sono state molte le famiglie con bambini che hanno scelto di salire sul treno: alcuni piccoli, hanno raccontato i genitori, non l'avevano mai preso.

Quando il convoglio è arrivato a Carpinone, a poca distanza dal capoluogo e punto di partenza della storica tratta fino a Sulmona (Aq), c'è stata una vera e propria cerimonia, che ha visto coinvolti l'intera Amministrazione, la Pro Loco, la banda e il gruppo folk locale.

Quando il treno è arrivato, alle 19:13, è stato accolto dal cielo illuminato dai fuochi artificiali e dai bambini che sventolavano bandiere tricolore, con la banda che suonava come sottofondo.

"È un momento di grande importanza per tutti gli abitanti di Carpinone e l'intero territorio circostante - sono state le parole del sindaco, Pasquale Colitti -. Per oltre un secolo questa stazione è stata vero e proprio crocevia per raggiungere le principali città del Nord e del Sud Italia, come Roma e Napoli, oltre alla costa molisana e all'Abruzzo".

Dopo essersi fermato a Carpinone per poco più di due minuti, il treno ha ripreso la sua corsa, che è terminata a Bojano (Cb), distante 24 km dal capoluogo molisano, che da oggi diventerà il nuovo hub regionale delle ferrovie: l'elettrificazione della rete ferroviaria, infatti, termina lì, e per completare la tratta fino a Campobasso, la cui stazione è chiusa da sei anni, bisognerà aspettare ancora a lungo.

Inoltre, se Carpinone può festeggiare, dall'altra parte, a Venafro, sono ancora molti i disagi, specialmente per i pendolari: l'autobus sostitutivo delle 7:15 diretto a Isernia è partito con un ritardo di 40 minuti circa, dopo l'intervento dei Carabinieri perché era sovraffollato, con più di 20 persone rimaste in piedi. Sull'autobus ci sono soprattutto studenti, che non possono viaggiare con i treni perché gli orari non coincidono con l'apertura delle scuole. La corsa è stata chiesta con una petizione.