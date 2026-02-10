Breaking news Infrastrutture - Treni, Roma, Trenitalia: nei weekend dal 13 febbraio al 22 marzo modifiche alla circolazione tra le stazioni di Tiburtina e Ostiense

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Per attività propedeutiche alla realizzazione della fermata Pigneto.
Nei fine settimana dal 13 febbraio al 22 marzo la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto. Lo rende noto Trenitalia.
I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense).
Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare. I treni Intercity Milano – Napoli/Salerno, Prato – Napoli, Milano – Reggio Calabria e Intercity Notte Torino – Salerno e Milano – Siracusa/Palermo - solo nelle giornate di sabato e domenica - subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario.
Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.
I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.