Breaking news Infrastrutture - Treni, Roma, Trenitalia: nei weekend dal 13 febbraio al 22 marzo modifiche alla circolazione tra le stazioni di Tiburtina e Ostiense

Nei fine settimana dal 13 febbraio al 22 marzo la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto. Lo rende noto Trenitalia.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense).

Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare. I treni Intercity Milano – Napoli/Salerno, Prato – Napoli, Milano – Reggio Calabria e Intercity Notte Torino – Salerno e Milano – Siracusa/Palermo - solo nelle giornate di sabato e domenica - subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario.

Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.