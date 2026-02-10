Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 21:57
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Treni, Roma, Trenitalia: nei weekend dal 13 febbraio al 22 marzo modifiche alla circolazione tra le stazioni di Tiburtina e Ostiense
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Treni, Roma, Trenitalia: nei weekend dal 13 febbraio al 22 marzo modifiche alla circolazione tra le stazioni di Tiburtina e Ostiense

Per attività propedeutiche alla realizzazione della fermata Pigneto.

(Prima Pagina News)
Martedì 10 Febbraio 2026
Roma - 10 feb 2026 (Prima Pagina News)

Per attività propedeutiche alla realizzazione della fermata Pigneto.

Nei fine settimana dal 13 febbraio al 22 marzo la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto. Lo rende noto Trenitalia.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense).

Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare. I treni Intercity Milano – Napoli/Salerno, Prato – Napoli, Milano – Reggio Calabria e Intercity Notte Torino – Salerno e Milano – Siracusa/Palermo - solo nelle giornate di sabato e domenica - subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario.

Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#InfoMobilità
#LavoriInCorso
#Pigneto
#RomaOstiense
#RomaTiburtina
#Trenitalia
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it