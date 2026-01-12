Hai dimenticato la password? Clicca qui
Crans-Montana, Bertolaso: "Un ferito è fuori pericolo, altri 9 in condizioni critiche"
L'Assessore al Welfare della Regione Lombardia in visita al Niguarda di Milano: "Non siamo pessimisti su nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura".

Lunedì 12 Gennaio 2026
L'Assessore al Welfare della Regione Lombardia in visita al Niguarda di Milano: "Non siamo pessimisti su nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura".

“Questa mattina ho fatto un giro insieme ai due primari dei due reparti. Ci sono due o tre situazioni molto migliorate. Ci sono sicuramente due persone che probabilmente nei prossimi giorni trasferiremo in altri ospedali.

C’è un ragazzo di questo gruppo di giovani che è quello che si trova sicuramente nelle condizioni migliori che si muove, si sposta, ma comunque ha bisogno di tutta una serie di medicazioni continue, quindi possiamo dire che è fuori pericolo, ma non possiamo certo dire che il problema è risolto. Poi gli altri nove sono particolarmente critici con diversi livelli di criticità”.

Così l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in merito alle condizioni dei feriti del rogo del locale "Constellation" di Crans-Montana ricoverati all'Ospedale Niguarda di Milano.

“Sarà un periodo molto lungo che dovranno trascorrere in rianimazione e poi al centro ustioni. Non siamo pessimisti su nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura”, ha proseguito Bertolaso.

E' stato convalidato per tre mesi, dal tribunale svizzero di Sion, l'arresto deciso per Jacques Moretti, il titolare del locale "Le Constellation", andato a fuoco durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, causando la morte di 40 persone.

Nelle motivazioni di convalida dell'arresto, il tribunale ha confermato "l'esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal Ministero Pubblico".

La misura cautelare è stata confermata stamani, al termine dell'interrogatorio di garanzia.

Intanto, a Roma, i pm stanno lavorando per inviare alle autorità svizzere una rogatoria per chiedere, innanzitutto, la lista degli indagati e gli atti sugli interrogatori e sull'attività istruttiva svolta nel corso di questi giorni.

Attualmente, i magistrati di Piazzale Clodio stanno procedendo contro ignoti, per le ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio. Con la trasmissione degli atti dalla Svizzera, i coniugi Jacques e Jessica Moretti saranno iscritti nel registro degli indagati.


