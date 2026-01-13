Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:33
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Droga, Nuoro: dopo il sequestro di oltre 40 mila piante di marijuana, 4 arresti in Sardegna
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Droga, Nuoro: dopo il sequestro di oltre 40 mila piante di marijuana, 4 arresti in Sardegna

Per gli arrestati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Una quinta persona è stata denunciata a piede libero.

(Prima Pagina News)
Martedì 13 Gennaio 2026
Nuoro - 13 gen 2026 (Prima Pagina News)

Per gli arrestati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Una quinta persona è stata denunciata a piede libero.

L’individuazione di una delle più grandi piantagioni di marijuana rinvenuta e sequestrata in Italia ha consentito ai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro di dare esecuzione, nella mattinata odierna, all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone, mentre una quinta è stata deferita in stato di libertà.

I cinque, residenti nei comuni Orani (NU), Silanus (NU) e Buddusò (SS), sono ritenuti responsabili di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. Il provvedimento è il frutto dalle risultanze dell’indagine condotta, dapprima, sul terreno, dal Reparto Squadriglie, in seguito, dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro.

Nel dettaglio: lo scorso luglio, all’esito di specifici servizi eseguiti nelle campagne della provincia dal Reparto Squadriglie, era stata sequestrata in agro di Orani, una piantagione di cannabis indica di oltre 40.000 piante messe a dimora e 13.000 in fase di essiccazione, il tutto per un peso complessivo di circa 3 tonnellate e mezza: il totale della sostanza avrebbe sviluppato circa 370 kg di principio attivo, per un corrispettivo di 15 milioni di dosi, che avrebbero fruttato circa 31 milioni di euro.

In sintesi, per dare le giuste dimensioni dell’operazione portata oggi a termine, dalla lettura della relazione annuale del ministero dell’interno – DCSA - del 2025 sui dati del 2024, si desume che il numero delle piante in sequestro ammonta circa ad un quarto della produzione regionale di canapa nel 2024 e circa un sesto della produzione nazionale di canapa, dell’intero 2024. Infatti, 25.000 piante sono addirittura maggiori al numero complessivo di piante sequestrate nell’anno 2024 nell’intera Calabria che è seconda solo alla Sardegna in campo nazionale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#droga
#Nuoro
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it