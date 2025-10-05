L’Associazione Giornalisti 2.0 al fianco di Maurizio Bolognetti: “Inaccettabili le minacce, la libertà di stampa va difesa con forza”

L’Associazione Giornalisti 2.0 esprime profonda preoccupazione per le intimidazioni e le minacce di morte rivolte al collega Maurizio Bolognetti, giornalista di riconosciuta esperienza, rigore professionale e integrità morale.

«È un gesto che non può essere accettato né taciuto – dichiara Antonio Albanese, Responsabile del Dipartimento Relazioni Estere dell’Associazione Giornalisti 2.0 –. Colpire giornalisti e operatori dell’informazione che raccontano le complesse dinamiche contemporanee significa colpire la libertà di espressione, garantita dalla Costituzione, e la libertà di stampa, pilastro fondamentale della nostra democrazia».

L’Associazione chiede alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto e di assicurare alla giustizia i responsabili delle minacce. “Rivolgiamo anche noi un appello a tutte le forze politiche – conclude Albanese – affinché difendano con i fatti il diritto di cronaca e la libertà di informazione, impegno comune e imprescindibile per chi crede nella democrazia e nella verità”.