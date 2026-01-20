Lavrov: "La Nato si sta preparando seriamente alla guerra contro la Russia"

“La Nato si sta preparando seriamente alla guerra con la Russia”. Così il ministro russo degli Esteri, Serghiei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa in cui sono stati presentati i risultati della diplomazia di Mosca.

“Se si leggono le dichiarazioni di Kallas, von der Leyen, Macron, Starmer, Rutte, di tutti quanti. Si stanno seriamente preparando a una guerra con la Russia”, ha precisato Lavrov.

“Non lo nascondono affatto”, ha continuato, aggiungendo che oggi, in tutto il mondo, si sta svolgendo un gioco in cui “la forza prevale sul diritto”.

“Le regole che dovrebbero presumibilmente sostenere un ordine mondiale adatto all’Occidente sono state tutte cancellate. Si sta svolgendo un gioco di potere… Siamo tutti testimoni di questo”, ha sottolineato il capo della diplomazia moscovita, per poi aggiungere che “le conseguenze di questa politica non si fanno sentire solo sugli Stati del Sud e dell’Est del mondo; le tendenze di crisi si stanno sviluppando anche all’interno della stessa società occidentale”.