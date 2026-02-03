Lega: Vannacci verso il divorzio dopo l'incontro con Salvini. Il partito: "Se esce, si dimetta da europarlamentare"

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
La convocazione per il Consiglio Federale di oggi pomeriggio sulla sicurezza rappresenta l'ultima chiamata: un'eventuale assenza del generale sancirebbe il divorzio definitivo.
L'asse tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci è al punto di rottura. Nonostante un incontro chiarificatore svoltosi nelle ultime ore, descritto come cordiale ma privo di intesa politica, il generale sembra ormai proiettato verso la creazione di un proprio movimento autonomo.
La reazione di Via Bellerio è immediata e gelida: fonti del partito sottolineano che, in caso di addio per fondare un nuovo partito, la Lega si aspetta le dimissioni di Vannacci dal Parlamento Europeo.
